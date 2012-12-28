Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Сотрудники детской поликлиники сами расчистили проход к зданию
Взяться за лопаты им пришлось, так как сломался трактор.
«Чуть дальше видно, что проходил грейдер, сгрёб что смог на пешеходную дорожку, которая и так завалена снегом. Как ходить родителям с детьми?», — возмутилась одна из посетительниц поликлиники
.
В поликлинике опровергли жалобу, заявив, что сегодня утром персонал чистил дорогу вручную, так как сломался выделенный для этого трактор. При этом в поликлинике добавили, что за ее территорией действительно скопилось много снега, но за нее медики не отвечают.
