Сотрудники детской поликлиники сами расчистили проход к зданию

Взяться за лопаты им пришлось, так как сломался трактор.

Липчане рассказали о залежах снега у детской поликлиники № 3 на улице Гагарина.«Чуть дальше видно, что проходил грейдер, сгрёб что смог на пешеходную дорожку, которая и так завалена снегом. Как ходить родителям с детьми?», — возмутилась одна из посетительниц поликлиникиВ поликлинике опровергли жалобу, заявив, что сегодня утром персонал чистил дорогу вручную, так как сломался выделенный для этого трактор. При этом в поликлинике добавили, что за ее территорией действительно скопилось много снега, но за нее медики не отвечают.