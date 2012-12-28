Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
сегодня, 15:18
Школьники Воловского округа переведены на дистант до 6 февраля
Меры направлены на безопасность учащихся в условиях холодов.
«Меры носят временный характер и направлены на безопасность учащихся в сложных погодных условиях», — сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.
Добавим, что 3 февраля в Волово ожидается от -20 до -27.
