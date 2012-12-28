Школьники Воловского округа переведены на дистант до 6 февраля

Меры направлены на безопасность учащихся в условиях холодов.

Из-за аномальных морозов школьники Воловского округа переведены на дистанционное обучение до 6 февраля.«Меры носят временный характер и направлены на безопасность учащихся в сложных погодных условиях», — сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.Добавим, что 3 февраля в Волово ожидается от -20 до -27.