Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом, ее расчистят сегодня

На этой площадке после переноса автостанции разворачивались несколько городских автобусов.

Во время метели 31 января завалило снегом разворотную площадку автобусов городских маршрутов №№347, 315 на площади Заводской. В снегу увязали не только автобусы, но и жители улиц Богатырская, Пирогова, Былинной, Рахманинова, которые проходят по этой площадке к остановкам общественного транспорта.— Сегодня сотрудники управления благоустройства расчистят площадку, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.