Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
Общество
73
11 минут назад
Площадку бывшей сокольской автостанции завалило снегом, ее расчистят сегодня
На этой площадке после переноса автостанции разворачивались несколько городских автобусов.
— Сегодня сотрудники управления благоустройства расчистят площадку, — сообщили GOROD48 в администрации Липецка.
