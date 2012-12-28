Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант

Глава округа Алексей Телков сообщил, что дети могут не идти в школу, а позаниматься дома.

Глава сообщил, что из-за морозов, лебедянские дети на усмотрение родителей могут не посещать школы и детские сады всю предстоящую неделю — со 2 по 5 февраля.«Если вы считаете необходимым оставить ребёнка дома, сообщите об этом заранее вашему классному руководителю и мы вместе примем решение о возможном дистанционном обучении детей», — сообщил Алексей Телков.