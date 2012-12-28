Все новости
На дорогах Липецка транспортный коллапс
Общество
Здоровенная овчарка держит липчан на морозе и не пускает домой
Общество
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Вытащили всем миром – застрявшую фуру вытянули несколько машин, в том числе экипаж ДПС
Общество
Жители 27-го микрорайона сообщают о порыве трубы и разливах воды на улицах
Общество
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Не выходить на улицу. МЧС предупреждает об аномальных холодах
Общество
Из-за непогоды на улицы Липецка вышли регулировщики
Общество
В небе над Липецкой областью сбили беспилотник
Происшествия
Скандинавский антициклон погостит в Липецкой области с сильными морозами
Погода в Липецке
Мэр Роман Ченцов: «Ночью в Липецке будут работать 109 дворников»
Общество
Липецким детям разрешили не ходить в школу и детский сад во время морозов
Общество
За сутки в Липецкой области выпала месячная норма снега
Происшествия
Из-за морозов елецких школьников переводят на дистанционку
Происшествия
В Косыревке на нескольких улицах временно отключат холодную воду
Общество
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Общество
Ракетная опасность миновала
Происшествия
Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант
Общество
Жителей двух районов Липецкой области обвиняют в незаконном оружейном производстве
Происшествия
Над Липецкой областью ракетная опасность
Происшествия
Общество
203
44 минуты назад

Вольное посещение школы из-за морозов ввели в Лебедянском округе и там возможен дистант

Глава округа Алексей Телков сообщил, что дети могут не идти в школу, а позаниматься дома.

Глава сообщил, что из-за морозов, лебедянские дети на усмотрение родителей могут не посещать школы и детские сады всю предстоящую неделю — со 2 по 5 февраля.

«Если вы считаете необходимым оставить ребёнка дома, сообщите об этом заранее вашему классному руководителю и мы вместе примем решение о возможном дистанционном обучении детей», — сообщил Алексей Телков.
