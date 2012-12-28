Все новости
Общество
922
вчера, 20:25
2

Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб

Сегодня, 23 октября, стали известны подробности дела Александра Афанасьева, МВЛ обязали выплатить 2 700 000 рублей моральной компенсации родным застреленного полицейским парня, и на улице Космонавтов обнаружили игровой клуб.

Стали известны подробности дела экс-спикера горсовета Александра Афанасьева и экс-военкома Олега Кузнецова, обвиняемых в мошенничестве. По версии следствия они ввели в заблуждение бизнесмена и депутата горсовета Андрея Выжанова, взяв у него 20 миллионов рублей за снижение суммы недоимки по налогам.

Человек из окружения арестованного экс-спикера утверждает, что Александр Афанасьев денег не брал. Он лишь свел Андрея Выжанова для решения проблемы с Олегом Кузнецовым.

В Долгоруковском районе Следком возбудил уголовное дело в отношении главы сельсовета — его подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении землей.

По данным следствия, глава администрации без торгов  по заниженной цене продал за 878,6 тысячи рублей участок местному предприятию, который ранее оно арендовало. При том, что кадастровая стоимость участка составляет более 5,8 миллиона рублей.

«У меня в СНТ участок оценен в 350 тысяч кадастровая стоимость, а продают их не выше 150 тысяч. Кадастровая стоимость, как правило, завышена», — сообщил Л-а.

«Кадастровая стоимость земли сильно завышена. Видимо, для повышения сбора налогов. Другой причины не вижу», — добавил Савелий.

«А кто бы ее еще и купил за 5 лимонов! У меня кадастр на пай — 2 миллиона, а покупают ее за 500 тысяч, и то говорят, дорого. завышен кадастр на очень много», — пожаловалась Надежда.

«У меня кадастровая стоимость квартиры одна, а в реальности — в несколько раз выше. А тут обычная схема — откат», — уверен Ну не знаю.

МВД по решению суда  придется выплатить 2 700 000 рублей в качестве моральной компенсации родственникам погибшего 21-летнего тербунца.

12 декабря 2024 года парня застрелил его друг детства — 23-летний младший сержант полиции. В первый день работы он позвал друга в служебную машину и случайно выстрелил в него из автомата. От двух пулевых сквозных ранений груди и живота тот умер в больнице.

Полицейского осудили за причинение смерти по неосторожности на 2 года 9 месяцев ограничения свободы. А моральную компенсацию должно было заплатить МВД России.

Министерство и его областное управление требование не признали. Однако суды пришли к выводу, что полицейский причинил вред при исполнении служебных обязанностей, а руководство отдела полиции не проконтролировало сотрудника, получившего оружие. Поэтому у МВД России возникла ответственность в виде компенсации морального вреда.

«Хоть какая-то справедливость, парня не вернуть, но жить должна продолжаться! Родители могут улучшить свои жилищные условия, например», — написал Empty.

Жительница Лебедянского района отсудила компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей за плохую очистку дорог от снега и посыпку пескосоляной смесью. Она поскользнулась в поселке Сахарный завод, упала и получила травму.

40-летнего жителя Льва Толстого будут судить за хулиганство с применением оружия.

По версии следствия, вечером 11 июля на улице Коммунистической в посёлке Лев-Толстой он  выстрелил из пневматической винтовки в мотоциклиста — его раздражал мотора.


Стрелок оказался довольно метким. Пуля прошла через предплечье навылет, оставив на теле 25-летнего мотоциклиста два шрама. Стрелявшему теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские обнаружили подпольный игровой клуб на улице Космонавтов и изъяли компьютерное оборудование с деньгами.

Напомним, запрет на работу игорных заведений введен аж 16 лет назад.

Читатели GOROD48 почему-то скептически отнеслись к этой новости.

«Только узнали — на каждом углу подпольные ночные клубы», — уверена Ксения.

«Проверьте на Неделина 31А, где «Магнит Косметик» киоск пристроен, по ночам у этого киоска часто бухают и музыку громко слушают», — попросил комментатор.

«Это как в свое время 4 отдел с удивлением обнаружил круглосуточную торговлю водкой через дорогу от себя. После двух демонстраций жителей», — рассказал историю Викторм.

«Ищите еще, по любому, если был один такой клуб, то обязательно есть и еще такие же в Липецке — эта сеть, она работает по-крупному по-другому не бывает». — предложил Эксперт.

«Хоть на автовокзале и Баумана снесли, спасибо», — поблагодарил (i).

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от +9 до +11 градусов.
Комментарии (2)

48.
вчера, 21:40
Главная беда всех богатев России запад перестал поставлять крутые унитазы и беде .
Ответить
Главная
вчера, 23:07
беде-отсутствие мозга!
Ответить
