Липчанка вонзила нож сожителю в шею из-за громкой музыки
И села на восемь лет.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина была пьяна и во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельный удар кухонным ножом в шею. А потом позвонила в службу «112» и сообщила о случившемся.
«Со слов подсудимой, конфликт произошел из-за того, что мужчина не отреагировал на просьбу сделать потише музыку и ударил ее. При этом из показаний свидетелей следует, что женщина и ранее проявляла агрессию и часто хваталась за нож, когда считала, что ее обидели», — добавили в прокуратуре.
Дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.
«Вину женщина признала еще на стадии предварительного следствия и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Также её вина подтверждается показаниями свидетелей, результатами следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
