Происшествия
Липчанка вонзила нож сожителю в шею из-за громкой музыки

И села на восемь лет.

43-летняя липчанка получила 8 лет колонии общего режима за убийство 58-летнего сожителя, которое произошло вечером 29 июля прошлого года в квартире на улице Мира.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина была пьяна и во время ссоры с сожителем нанесла ему смертельный удар кухонным ножом в шею. А потом  позвонила в службу «112» и сообщила о случившемся.

«Со слов подсудимой, конфликт произошел из-за того, что мужчина не отреагировал на просьбу сделать потише музыку и ударил ее. При этом из показаний свидетелей следует, что женщина и ранее проявляла агрессию и часто хваталась за нож, когда считала, что ее обидели», — добавили в прокуратуре.

Дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство» расследовал Правобережный МСО СУ СК России по Липецкой области.

«Вину женщина признала еще на стадии предварительного следствия и дала подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Также её вина подтверждается показаниями свидетелей, результатами следственных действий и судебных экспертиз», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области.
Комментарии (4)

Её дом
20 минут назад
Тюрьма
Ответить
Буквоед
24 минуты назад
Два дебила-это сила!
Ответить
я в моменте
26 минут назад
интересно что он слушал но точно не стаса михайлова
Ответить
Аналитик
35 минут назад
Кто хватается за нож , обязательно кому то воткнет ,это уже проверено на одноклассниках
Ответить
