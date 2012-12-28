Общество
сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: заглянуть в чужие окна, липецкие мужчины всё чаще уходят в декрет

Нас ждут концерты, творческие вечера и новые выставки.

Опять снег?!

В Липецке вновь похолодает – от +5 до +7 градусов. При этом днём синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Коммунальная, 10, 12;
- ул. Фрунзе, 32.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;
- Садоводчество «Ударник».

Пробки

В пятницу, особенно во второй половине дня, не обойтись без приложения, которое может своевременно предупредить о заторах.


Наличные, ой нет – наличники

В 16:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Наличники Липецкого края» (6+).

В экспозиции — подлинные резные наличники и уникальные фотоматериалы, собранные командой известного липецкого археолога Романа Смольянинова. А вы знали, что окна региона сейчас украшают 1 650 видов наличников? Самые оригинальные из них представлены на выставке –из Чаплыгина, Усмани, Данкова, Лебедяни, Задонска, Грязей и других мест.

Здесь и выше фото vk.com/museum48group

Вертинский

В 17:30 в краеведческом музее начнёт ещё и звучать музыка – моноспектакль «Мне так хочется счастья и ласки…» (12+).

По биографическим воспоминаниям и песням Александра Вертинского. Исполняют Вера Романова и Наталья Наумова. Вход свободный.

Фото Ольги Алтуниной, vk.com/museum48group

Отчётный концерт

В 16:00 в актовом зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.И. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) состоится отчётный концерт воспитанников (6+).

Ввыступят лучшие творческие коллективы колледжа: академический студенческий хор (руководитель Наталья Сарафанникова); студенческий народный хор (руководитель Владимир Крысанов); симфонический оркестр (руководитель Василий Збаражский); оркестр народных инструментов (руководитель Александр Чулков); эстрадный оркестр (руководитель Александр Ивашкин); духовой оркестр (руководитель Вячеслав Будюкин).

Фото vk.com/public216939029

Весенний концерт

В 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоится весенний концерт известной липецкой семейной пары Надежды и Алексея Бондаренко (12+).

Программа «Песни весны», посвященная любви и обновлению.

Фото vk.com/lipmuseum_center

Вернисаж

В 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится открытие выставки «Сердце ветерана», посвященной 100-летию со дня рождения липецкого художника Василия Шевченко (12+).

В 1943-1945 годах участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте. Кавалер двух орденов Отечественной войны I и II степени, других наград, в 1945-м году получил тяжелое ранение. На протяжении многих лет он лечился в госпиталях, прошел много испытаний, но выстоял. Солдат стал художником - ярким, образным, мощным, с обнаженным нервом. Выставка открывается накануне Дня Победы, особого праздника для художника-фронтовика.

Пример работы автора

Лепи, Емеля….

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) состоится мастер класс «Леплю, что хочу» (6+).

Создание керамики своими руками, но совершенно без ограничения творчества. Лепить можно всё, что угодно, а мастера-наставники лишь оценят замысел и дадут ценные профессиональные советы.

Наука антистреса

В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) психолог Евгения Цехош продолжит свою «Науку антистреса» (16+).

Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk

Психологические основы общения в коллективе: как формируется взаимопонимание, снижается напряжение и укрепляются рабочие отношения. Базовые приёмы командного взаимодействия и упражнения на развитие сотрудничества и поддержание комфортного психологического климата в группах. Вход свободный. 

Субботник на Соколе

В 13:00 желающих приглашают принять участие в субботнике в районе Сокола (6+).

Сбор у ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Чистить будут территорию возле ДК и парк.

Мужской декрет

Половина липецких мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо жены. В опросе SuperJob положительно отнеслись к такому варианту 33% «воином и добытчиков», ещё 17% скорее готовы.

Ещё в прошлом году доля категорических противников такой идеи была 34%, то теперь их число уменьшилось до 29%. Уже в каждой шестой компании фиксировали отпуск мужчин по уходу за ребёнком – 17%.

Дорогие липчане! Погода за окном всё ещё унылая, зато новости впечатляющие! Жителям Липецкой области достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
Комментарии (1)

Электорат
23 минуты назад
Доброе утро нашим сладеньким депутатам!
