Сегодня в Липецке: заглянуть в чужие окна, липецкие мужчины всё чаще уходят в декрет

Нас ждут концерты, творческие вечера и новые выставки.

В Липецке вновь похолодает – от +5 до +7 градусов. При этом днём синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега.









- ул. Фрунзе, 32.









- Садоводчество «Ударник».









В экспозиции — подлинные резные наличники и уникальные фотоматериалы, собранные командой известного липецкого археолога Романа Смольянинова. А вы знали, что окна региона сейчас украшают 1 650 видов наличников? Самые оригинальные из них представлены на выставке –из Чаплыгина, Усмани, Данкова, Лебедяни, Задонска, Грязей и других мест.













Здесь и выше фото vk.com/museum48group

В 17:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) состоится мастер класс «Леплю, что хочу» (6+).









В 17:30 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) психолог Евгения Цехош продолжит свою «Науку антистреса» (16+).









Евгения Цехош, фото vk.com/childbook_lipetsk

В 13:00 желающих приглашают принять участие в субботнике в районе Сокола (6+).









Половина липецких мужчин готова уйти в декретный отпуск вместо жены. В опросе SuperJob положительно отнеслись к такому варианту 33% «воином и добытчиков», ещё 17% скорее готовы.













С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Коммунальная, 10, 12;С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Ударников, 49, 53, 56, 61, 90, 95;В пятницу, особенно во второй половине дня, не обойтись без приложения, которое может своевременно предупредить о заторах.В 16:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Наличники Липецкого края»В 17:30 в краеведческом музее начнёт ещё и звучать музыка – моноспектакль «Мне так хочется счастья и ласки…»По биографическим воспоминаниям и песням Александра Вертинского. Исполняют Вера Романова и Наталья Наумова. Вход свободный.В 16:00 в актовом зале Липецкого областного колледжа искусств им. К.И. Игумнова (ул. Студенческий городок, 6) состоится отчётный концерт воспитанников (6+).Ввыступят лучшие творческие коллективы колледжа: академический студенческий хор (руководитель Наталья Сарафанникова); студенческий народный хор (руководитель Владимир Крысанов); симфонический оркестр (руководитель Василий Збаражский); оркестр народных инструментов (руководитель Александр Чулков); эстрадный оркестр (руководитель Александр Ивашкин); духовой оркестр (руководитель Вячеслав Будюкин).В 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) состоится весенний концерт известной липецкой семейной пары Надежды и Алексея БондаренкоПрограмма «Песни весны», посвященная любви и обновлению.В 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится открытие выставки «Сердце ветерана», посвященной 100-летию со дня рождения липецкого художника Василия ШевченкоВ 1943-1945 годах участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте. Кавалер двух орденов Отечественной войны I и II степени, других наград, в 1945-м году получил тяжелое ранение. На протяжении многих лет он лечился в госпиталях, прошел много испытаний, но выстоял. Солдат стал художником - ярким, образным, мощным, с обнаженным нервом. Выставка открывается накануне Дня Победы, особого праздника для художника-фронтовика.Создание керамики своими руками, но совершенно без ограничения творчества. Лепить можно всё, что угодно, а мастера-наставники лишь оценят замысел и дадут ценные профессиональные советы.Психологические основы общения в коллективе: как формируется взаимопонимание, снижается напряжение и укрепляются рабочие отношения. Базовые приёмы командного взаимодействия и упражнения на развитие сотрудничества и поддержание комфортного психологического климата в группах. Вход свободный.Сбор у ДК «Сокол» (пл. Константиновой, 3). Чистить будут территорию возле ДК и парк.Ещё в прошлом году доля категорических противников такой идеи была 34%, то теперь их число уменьшилось до 29%. Уже в каждой шестой компании фиксировали отпуск мужчин по уходу за ребёнком – 17%.