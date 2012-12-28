сегодня, 10:51
«Кот сидел на ветках дерева, орал, а над ним кружила ворона»
Липчанин Максим Дрепин поблагодарил городских спасателей, которые моментально отреагировали на звонок его жены.
— Мы с женой пришли на работу, а у нас перед окнами на дереве высотой метров в 10-12 сидит кот и истошно орет. А над деревом кружит ворона. Нам стало жалко беднягу. Я позвонил по телефону 112, рассказал о ситуации. Не успел заварить кофе, как приехали сразу две машины городских спасателей и восемь человек команды, — рассказал GOROD48 липчанин Максим Дрепин.
По словам Максима, один из спасателей залез на дерево по веткам и снял кота, к которому с другой стороны уже подбиралась ворона.
— Я восхищен действиями спасателей. Я каждому из них пожал руку и поблагодарил за службу.
