Общество
821
сегодня, 10:51
8

«Кот сидел на ветках дерева, орал, а над ним кружила ворона»

Липчанин Максим Дрепин поблагодарил городских спасателей, которые моментально отреагировали на звонок его жены.

Сегодня утром на улице Полиграфической, 12а в Липецке развернулась спасательная операция: сотрудник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС администрации Липецка» за 10 минут снял с высокого дерева кота.

— Мы с женой пришли на работу, а у нас перед окнами на дереве высотой метров в 10-12 сидит кот и истошно орет. А над деревом кружит ворона. Нам стало жалко беднягу. Я позвонил по телефону 112, рассказал о ситуации. Не успел заварить кофе, как приехали сразу две машины городских спасателей и восемь человек команды, — рассказал GOROD48 липчанин Максим Дрепин.

По словам Максима, один из спасателей залез на дерево по веткам и снял кота, к которому с другой стороны уже подбиралась ворона.

— Я восхищен действиями спасателей. Я каждому из них пожал руку и поблагодарил за службу.
животные
9

Комментарии (8)

я в моменте
15 минут назад
надо было звонить лесорубам
27 минут назад
Есть же Люди, которые делом заняты! А не диктанты пишут.
Липчанин
41 минуту назад
Хоть что-то хорошее. Спасибо нашим спасателям.
Интересно...
44 минуты назад
А как мужчина на таком расстоянии определил что это был именно кот, а не самка кошки?
Анна
45 минут назад
Вы большие молодцы, что спасли кота! Спасибо спасателям ))
Гость
48 минут назад
Спасибо за спасение котика! Добрые люди, здоровья вам и всего самого наилучшего!
Буч
58 минут назад
Спасибо неравнодушным людям!
Ель Сибирская
58 минут назад
Спасибо Вам добрые люди! Спасли жизнь котика.
