Мошенники пообещали липчанину разблокировать аккаунт в компьютерной игре

Парень лишился 50 000 рублей.

23 апреля в Липецкой области в полицию заявлением о мошенничестве обратились два человека — в каждом случае они лишились по 50 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, у 22-летнего липчанина выманили деньги, пообещав разблокировать аккаунт в игре «Counter-Strike».А 40-летнюю жительницу Ельца мошенники обманули под предлогом продления договора на услуги связи.