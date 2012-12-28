В Липецкой области еще один холодный день

В выходные температура быстрыми шагами отправится на повышение.





24 апреля Липецкая область по-прежнему будет находиться в тыловой части циклона – ожидаются осадки различной интенсивности в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах порывы ветра усилятся до 17 м/сек. 25 апреля атмосферное давление начнет расти, небольшие дожди пройдут лишь местами. 26 апреля к региону приблизится очередной циклон с северо-запада, который принесет небольшие и умеренные дожди.Среднесуточные температуры составят: 24 и 25 апреля — 4-5 градусов тепла, что на 5-6 градусов ниже климатической нормы, 26 апреля — 8-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 апреля в Липецкой области облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -1 до +4, днем — от +3 до +8 градусов.В Липецке облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +5 до +7.День 24 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 4 градуса мороза.