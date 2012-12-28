У 30-летних подруг нашли 61 свёрток с наркотиками

В Липецке на время следствия арестовали двух 30-летних женщин – уроженок ближнего зарубежья, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков: при досмотре в дежурной части у одной в карманах куртки нашли 28 свертков, в сумке второй — 33 свертка с метадоном. Общий вес изъятых наркотиков превысил 15 граммов.«По данным оперативников, задержанные прибыли в Липецк для распространения наркотиков через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (по ч.3 ст. 30, п «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ)», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.