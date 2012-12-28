МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
вчера, 16:51
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Деньги ей должен выплатить подрядчик сельсовета, который был обязан посыпать дорогу.
«18 января 2023 года в результате падения на необработанной скользкой дороге в поселке Сахарный завод здоровью женщины был причинен вред средней тяжести. Месяц она проходила амбулаторное лечение, была лишена возможности работать, несла расходы на лечение. А после на протяжении двух с лишним лет она была вынуждена регулярно проходить курсы лечения, состояние её здоровья не позволяет ей вести полноценную жизнь, женщина испытывает постоянные боли, физические и моральные страдания», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Пострадавшая просила взыскать компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ей присудили 200 тысяч.
