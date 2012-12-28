Все новости
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
1039
вчера, 16:51
5

Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей

Деньги ей должен выплатить подрядчик сельсовета, который был обязан посыпать дорогу.

Жительница Лебедянского района отсудила компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей за плохую очистку дорог от снега и посыпку пескосоляной смесью. Женщина поскользнулась на ледяной корке на проезжей части пересечения улиц Октябрьской и Заводской поселка Сахарный завод, упала и получила травму. Но оказалось — у Большепоповского сельсовета был контракт с сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом «Традиции Черноземья» на оказание услуг по очистке дорог от снега и по посыпке пескосоляной смесью в месте падения. Несмотря на это, дорога не была обработана реагентами.

«18 января 2023 года в результате падения на необработанной скользкой дороге в поселке Сахарный завод здоровью женщины был причинен вред средней тяжести. Месяц она проходила амбулаторное лечение, была лишена возможности работать, несла расходы на лечение. А после на протяжении двух с лишним лет она была вынуждена регулярно проходить курсы лечения, состояние её здоровья не позволяет ей вести полноценную жизнь, женщина испытывает постоянные боли, физические и моральные страдания», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Пострадавшая просила взыскать компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ей присудили 200 тысяч.
дороги
благоустройство
0
1
0
5
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Да
вчера, 23:59
Как мы раньше жили. Сами должны были на хлеб себе заработать. Сами позаботиться о своей безопасности. А теперь под каждую жопу обязаны соломки постелить. Интересно что за дама. У простого человека даже и заявления не приняли бы.
Ответить
Хваткая
вчера, 22:04
женщина ! Сумела содрать деньги ! А я вот не сумел это сделать ,дважды падал в Липецке ,но незнал на кого подавать заявление ! А падал серьезно ,один раз попал в больницу на серьезную операцию !
Ответить
Как
вчера, 19:35
Прямо сказка сколько людей падало машин побилось а тут 2 года ну ничего 200 тысяч тоже деньги
Ответить
Бабка Первая
вчера, 17:29
И это хорошо. А плохо, что больше двух лет решали. Из-за загруженности судов, как понимаю.
Ответить
Гость
вчера, 16:56
Молодца
Ответить
