Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей

Деньги ей должен выплатить подрядчик сельсовета, который был обязан посыпать дорогу.

Жительница Лебедянского района отсудила компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей за плохую очистку дорог от снега и посыпку пескосоляной смесью. Женщина поскользнулась на ледяной корке на проезжей части пересечения улиц Октябрьской и Заводской поселка Сахарный завод, упала и получила травму. Но оказалось — у Большепоповского сельсовета был контракт с сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом «Традиции Черноземья» на оказание услуг по очистке дорог от снега и по посыпке пескосоляной смесью в месте падения. Несмотря на это, дорога не была обработана реагентами.«18 января 2023 года в результате падения на необработанной скользкой дороге в поселке Сахарный завод здоровью женщины был причинен вред средней тяжести. Месяц она проходила амбулаторное лечение, была лишена возможности работать, несла расходы на лечение. А после на протяжении двух с лишним лет она была вынуждена регулярно проходить курсы лечения, состояние её здоровья не позволяет ей вести полноценную жизнь, женщина испытывает постоянные боли, физические и моральные страдания», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Пострадавшая просила взыскать компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ей присудили 200 тысяч.