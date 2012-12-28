Под Ельцом сгорел трактор «Кировец-746»

А в Тербунах огонь возник в неэксплуатируемом здании больницы.

Утром 23 апреля в селе Аргамач-Пальна на улице Рабочей сгорел трактор «Кировец-746», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Днем в пятиэтажном доме на улице Островского в Липецке горела квартира. Пожарные потушили огонь на двух квадратных метрах. Ближе к вечеру загорелась надворная постройка в селе Сенцово. Пламя уничтожило ее кровлю и внутреннюю отделку.Вечером небольшое возгорание произошло в неэксплуатируемом здании ЦРБ села Тербуны, в деревне Мухино Задонского округа сгорела надворная постройка площадью девять квадратных метров, а в Липецке на улице Кривенкова — мусорный контейнер.Трижды за сутки пожарные тушили палы сухой травы и один раз мусор на открытом пространстве.