Общество
435
сегодня, 13:25
1

В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов

В Липецке 12 многоквартирных домов будут переведены со спецсчета на счет регионального оператора.

Причина — невыполнение работ по замене лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации в сроки, установленные региональной программой. Список домов:
 
1. г. Липецк, ул. Ангарская, д. 3
2. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3
3. г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а
4. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 3
5. г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32
6. г. Липецк, пр-кт Победы, д. 114/1
7. г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2а
8. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 5
9. г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6
10. г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19
11. г. Липецк, ул. Московская, д. 99
12. г. Липецк, ул. Депутатская, д. 78
 
В течение месяца администрация города примет решение о формировании фонда капремонта на «общем котле» и направит решение владельцу спецсчета. Последний обязан перечислить все денежные средства регоператору.

Обновление лифтового оборудования в данных домах будет выполнено в плановом периоде 2026–2028 годов.

Комментарии (1)

Екатерина
10 минут назад
Деньги у кого то кончились...
