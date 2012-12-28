В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов

В Липецке 12 многоквартирных домов будут переведены со спецсчета на счет регионального оператора.

Причина — невыполнение работ по замене лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации в сроки, установленные региональной программой. Список домов:1. г. Липецк, ул. Ангарская, д. 32. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 33. г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а4. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 35. г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 326. г. Липецк, пр-кт Победы, д. 114/17. г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2а8. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 59. г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 610. г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 1911. г. Липецк, ул. Московская, д. 9912. г. Липецк, ул. Депутатская, д. 78В течение месяца администрация города примет решение о формировании фонда капремонта на «общем котле» и направит решение владельцу спецсчета. Последний обязан перечислить все денежные средства регоператору.Обновление лифтового оборудования в данных домах будет выполнено в плановом периоде 2026–2028 годов.