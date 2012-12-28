В Липецке 12 домов переведут со спецсчета на «общий котел» из-за просрочки замены лифтов
В Липецке 12 многоквартирных домов будут переведены со спецсчета на счет регионального оператора.
1. г. Липецк, ул. Ангарская, д. 3
2. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3
3. г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а
4. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 3
5. г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32
6. г. Липецк, пр-кт Победы, д. 114/1
7. г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2а
8. г. Липецк, б-р имени Павла Шубина, д. 5
9. г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6
10. г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19
11. г. Липецк, ул. Московская, д. 99
12. г. Липецк, ул. Депутатская, д. 78
В течение месяца администрация города примет решение о формировании фонда капремонта на «общем котле» и направит решение владельцу спецсчета. Последний обязан перечислить все денежные средства регоператору.
Обновление лифтового оборудования в данных домах будет выполнено в плановом периоде 2026–2028 годов.
