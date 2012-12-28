У 38-летнего липчанина конфисковали в пользу государства автомобиль «Дэу Нексия»

Мужчина повторно попался на пьяной езде.

Липецкий районный суд приговорил 38-летнего мужчину к 320 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфискации в доход государства автомобиля «Дэу Нексия». Липчанина осудили за управление в нетрезвом виде (по части первой статьи 264.1 УК РФ), при этом ранее он уже имел административное наказание за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, пьяного мужчину за рулём «Дэу» сотрудники ДПС остановили 11 марта этого года в селе Подгорное Липецкого округа. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Как позже выяснилось — уже не в первый раз.