«Фольксваген» выбросил «Ладу» под «Рено»: пострадали два человека

Авария произошла в Ельце. Оба пострадавших госпитализированы.



Около пяти вечера 21 апреля в Ельце на улице Комсомольской произошло двойное столкновение автомобилей. По данным Госавтоинспекции, сначала столкнулись «Фольксваген» с 18-летним водителем и «Лада Гранта» под управлением 49-летнего мужчины. От удара «Гранту» отбросило на попутный «Рено» с 41-летней женщиной за рулем. С места аварии были госпитализированы два пассажира «Гранты».Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 23 аварии, они обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области выявлены 4347 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли четырех водителей, за неиспользование ремней безопасности – 570.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 4 030 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 108 нарушений», — сообщает Госавтоинспекция.