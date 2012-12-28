МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Стрелявшего просто раздражал шум.
— По версии следствия, поздним вечером 11 июля этого года на улице Коммунистической в посёлке Лев-Толстой раздраженный шумом мотоциклов мужчина достал из своего автомобиля пневматическую винтовку и выстрелил в мотоциклиста. И попал — пуля прошла навылет, оставив на теле 25-летнего мотоциклиста два шрама: на входе и на выходе, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Свой поступок стрелявший объяснил тем, что мотоциклист мешал его отдыху.
По заключению судмедэкспертизы, здоровью мотоциклиста был причинён лёгкий вред: он получил сквозную рану предплечья. Стрелявшему теперь грозит до семи лет лишения свободы.
