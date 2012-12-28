Все новости
Происшествия
2497
вчера, 15:59
12

Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама

Стрелявшего просто раздражал шум.

В Лев-Толстовском районе направлено в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия (по части второй статьи 213 УК РФ).

— По версии следствия, поздним вечером 11 июля этого года на улице Коммунистической в посёлке Лев-Толстой раздраженный шумом мотоциклов мужчина достал из своего автомобиля пневматическую винтовку и выстрелил в мотоциклиста. И попал — пуля прошла навылет, оставив на теле 25-летнего мотоциклиста два шрама: на входе и на выходе, —  рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Свой поступок стрелявший объяснил тем, что мотоциклист мешал его отдыху. 

По заключению судмедэкспертизы, здоровью мотоциклиста был причинён лёгкий вред: он получил сквозную рану предплечья. Стрелявшему теперь грозит до семи лет лишения свободы.
стрельба
конфликт
0
2
6
15
2

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель Стаханова
вчера, 22:57
Понять и простить.
Ответить
понять
вчера, 20:30
его поведение примерно можно,эти непути незаконно гоняющие с рёвом по улицам городов всех уже достали, а полиция ими не занимается а только потом вот такие дела расследуют. но и край знать надо-стрелять в человека последнее дело и без адекватных причин это преступление. в общем пожелать можно только одного-полиция,приструните дурачков на байках,они незаконно на них ездят по улицам городов, не соблюдая КоАП, пдд и тех регламент, а на них смотрят спустя рукава.
Ответить
Елена
вчера, 19:37
Видела подростков, которые гоняют на мотоциклах ночью с выключеными фарами. Трюки делают, как каскадеры, на заднем колесе ездят. Рев дикий стоит. Когда на них будет управа?
Ответить
Эксперт
вчера, 18:57
Надо было звонить в полицию они бы связались с дпс и те бы поймали гонщиков это их работа! А вот стрелять можно только с согласия дпс и полиции и то только по колесам в том случае если гонщика не удаеться поймать.
Ответить
в теплое время
вчера, 20:33
круглосуточно на * городов области,неужели не понятно,что предотвращением преступлений и смертей нет желания заниматься. ну а такие действия это уже психический срыв из-за гонщиков. ну чтож,сами искали приключений,хотя стрелок конечно и не прав с выбором мести.
Ответить
Жесть
вчера, 18:06
А у мужика с психикой всё в порядке? У меня с одной стороны ребёнок ночами орёт, с другой - соседи по ночам громко любовью занимаются. А ещё кто-то на электрогитаре играет, а в доме напротив музыка орёт, уши закладыает, днём. Недалеко от дома безголосая девица с гитарой вечерами громко песни воет. Там не медведь, а целый слон на оба уха наступил. Что ж мне теперь, всех их перестрелять, что - ли? Пусть посидит, там ему поспокойнее будет, в тюрьме, никто раздражать не будет.
Ответить
видимо
вчера, 20:49
довели человека на столько,что не совсем. есть такое понятие в криминологии как виктимность преступления. это когда жертва сама провоцирует преступление против себя. противопоставив себя обществу и закону и постоянно бравируя этим они нашли что искали,ведь люди с устойчивой психикой на каждом шагу им не встретятся.
Ответить
Эксперт
вчера, 18:59
Вам просто надо было обратится в прокуратуру там быстро меры примут и вам помогут.
Ответить
Житель города
вчера, 18:02
Если соответствующие органы выполняли свои функции по соблюдению правопорядка на дорогах и не только, люди не впадали в такие крайности.
Ответить
Татьяна
вчера, 17:21
Я мужчину очень понимаю. На этих ночных гонщиков управы никакой. Жаль, что ему пришлось прибегнуть к такому способу, но, получается, от гоняющих по ночам, и не только, с диким рычанием мотоциклистов закон не защищает.
Ответить
Джанго
вчера, 17:09
А ментам которые стреляют без промаха в людей вместо колес-благодарность?
Ответить
Макс
вчера, 17:14
Остановись по требованию полиции и не будет никто стрелять!
Ответить
