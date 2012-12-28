МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Погода в Липецке
вчера, 17:00
В Липецкой области станет теплее
Дожди ненадолго прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12.
В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.
День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.
