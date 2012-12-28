В Липецкой области станет теплее

Дожди ненадолго прекратятся.





24 октября Липецкая область окажется в малоградиентном поле, дожди прекратятся. 25 и 26 ноября в сторону региона начнет смещаться циклон с юга Норвежского побережья, потеплеет, временами ожидаются дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 октября — 4-5 градусов тепла, что в пределах нормы, 25 и 26 октября — 7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12.В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза.