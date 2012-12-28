Все новости
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
На улице Космонавтов обнаружили подпольный игровой клуб
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
У птицефабрики украли 152 курицы
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
Дело мошенницы в белом халате передано в суд
Происшествия
Роман Ченцов: «Молодцы! Начали хорошо. Посмотрим, как вы все закончите»
Общество
Дело о стрельбе по мотоциклисту ушло в суд: пуля оставила два шрама
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
В Липецкой области станет теплее
Погода в Липецке
Упавшая на скользкой дороге женщина отсудила компенсацию в 200 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
Общество
Реклама кредитки в SMS может обернуться для банка огромным штрафом
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
1621
вчера, 17:00
6

В Липецкой области станет теплее

Дожди ненадолго прекратятся.

24 октября Липецкая область окажется в малоградиентном поле, дожди прекратятся. 25 и 26 ноября в сторону региона начнет смещаться циклон с юга Норвежского побережья, потеплеет, временами ожидаются дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 октября —  4-5 градусов тепла, что в пределах нормы, 25 и 26 октября — 7 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +7 до +12. 

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.

День 24 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +19. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 10 градусов мороза. 

потепление
6
0
0
10
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не верю
вчера, 23:22
Синоптики врут постоянно. Хоть бы иногда в окно смотрели. Как так можно работать?
Ответить
Ириска
вчера, 21:15
Вранье , в 2014 году 24 октября было оочень тепло, это точно.
Ответить
А прикиньте?
вчера, 20:19
Через месяцок реально так случится: 25 и 26 ноября в сторону региона начнет смещаться циклон с юга Норвежского побережья, потеплеет. Прогноз погоды это не хвост собачий! Поле малоградиентное к тому же...
Ответить
Не поняла
вчера, 18:12
Так все таки октябрь или ноябрь?
Ответить
Буквоед
вчера, 18:47
Вот такие грамотеи...
Ответить
что-то
вчера, 17:21
прогноз очень долгосрочный, до ноября еще дожить нужно
Ответить
