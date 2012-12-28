Торт «Старый Данков» и бефстроганов «Сила ума»: школьные столовые соревновались за звание лучшей

В Липецкой области в шестой раз прошёл конкурс «Лучшая школьная столовая». Во второй очный этап, который состоялся в корпусе «Циолковский» Многопрофильного лицея, вышли девять команд от четырёх городских и пяти сельских школ. И каждой было чем удивить строгое жюри.Школа №1 города Грязи угощала традиционными блюдами детской столовой: борщом, творожной запеканкой, винегретом, картофельным пюре с котлетой, блинчиками, печёными яблоками, морсом и лимонным напитком. Но был представлен не только ассортимент школьного меню.— 2026-й год президент Владимир Путин объявил Годом единства народов России. А в дружном коллективе нашей школьной столовой работают повара различных национальностей, поэтому каждый приготовил какое-то своё традиционное блюдо. Так у нас появились узбекский плов, долма и пахлава. И они не только для конкурса: в нашей школе раз в четверть проходят дни национальных культур, ведь у нас тоже учатся дети разных народов России. Каждый делится проверенными семейными рецептами, традициями и обычаями, и так мы объединяем педагогов, детей и родителей, — рассказала заместитель директора школы №1 города Грязи Наталья Трошина.Лицей №6 города Данкова недавно отпраздновал сразу два важных события — своё 45-летие и новоселье после капитального ремонта. В этой школе знают: инициатива проведения Года единства народов России изначально была предложена атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым для укрепления межэтнического согласия в стране.— Поэтому лицей презентовал кухню казаков — тем более что именно они построили город-крепость Донков ещё в 1568 году. В меню — борщи, которые придумали казаки в азовских походах Петра Первого, куриные биточки и липецкая картошка. А изюминка на столе — торт «Старый Данков», на котором можно увидеть все достопримечательности нашего города. Точно такой же торт делали и к юбилею школы, — поделился заместитель директора лицея Александр Панарин.Липецкая школа №58 удивляла съедобной книгой из рисовой бумаги со строками Пушкина и молодильными яблоками в глазури. Начинка торта-книги — творожный сыр и орехи. А ещё на столе были ватрушки с ягодами, разноцветные пельмени, картофельное пюре, гуляш и салат — то, что входит в двухнедельное меню школьников.Презентовали школьную столовую герои «Сказки о царе Салтане»: Князь Гвидон и Царевна Лебедь в исполнении Марины Ходосовой — сотрудницы департамента образования Липецка, контролирующей работу всех школьных столовых города.А вот ответственная за организацию школьного питания в посёлке Агроном Елена Строкова сделала ставку на здоровое питание и знаменитые лебедянские яблоки и десерты из них. В основном меню — сплошь пробуждающие аппетит у детей названия: рис с отбивной грудкой «Вдохновение», овощное рагу с тефтелей «Витаминный микс», гречневая каша с куриным бефстрогановом «Сила ума», картофельное пюре с тушеной рыбой и овощами «Радуга вкуса», макароны с котлетой «Школьная классика». А напиток — из плодов шиповника как в «Школе радости» Василия Сухомлинского.Команда школы №2 посёлка Добринка называлась «Оранжевое настроение». Основной темой она также выбрала Год единства народов России, адаптировав для конкурса школьных столовых национальные блюда. Получилось здорово! Оказывается, лывжа по-осетински — в русской кухне — картофельный суп с кусочками мяса, татарский токмач — суп с домашней лапшой. Также в меню были два вида чуду по-дагестански — с картофелем и с помидорами и сыром, запечённая рыба с рисом, омлет с овощами, полезный куриный шашлык со щадящим яблочным маринадом, блинчики с бананом и шоколадом.Ученики школы представляли блюда в национальных костюмах Осетии, Дагестана, Удмуртии, Татарстана. Была и девочка в русском народном наряде. А ещё были гармонь, песни и танцы.Школа села Хрущёвка Липецкого округа попыталась приготовить большинство блюд из липецких овощей. В меню также вошли рыба с брокколи, куриное филе в медовом соусе, мясной торт с картофелем, фаршированные курицей и сыром макароны.Школа №1 села Доброе приготовила омлет на завтрак, винегрет, пюре с гуляшом, запечённую курицу и рыбу с овощами — на второе. А самым главным блюдом от шеф-повара стала щука по-царски.Школа села Тростное Становлянского округа удивляла творожной запеканкой с тыквой, выращенной учениками на пришкольном участке, булочками с джемом, ватрушками и оладьями.Помимо «домашнего задания» в виде накрытых тематических столов в программе конкурса «Лучшая школьная столовая» были этапы «Безопасный пищеблок», блиц-турнир «Три вопроса от родителей» и представление стратегии развития школьного питания.В составе тематического стола обязательно должно было быть не менее трёх блюд из школьного меню.Жюри, в которое вошли всевозможные ответственные за организацию питания школьников (в том числе и сотрудник Роспотребнадзора), оценивало внешний вид блюд, их вкус, оригинальность сервировки и подачи, соответствие нормам здорового питания и соблюдение санитарных норм, стиль, яркость и креативность команды при представлении стола. Все «подачи» должны были сопровождаться информационной и технологической карточкой блюда. А уложить свою презентацию командам нужно было всего в семь минут.В результате лучшими стали команда школы №58 Липецка — среди городских школ и команда школы села Тростное Становлянского округа — среди сельских.Победители и призеры конкурса смогут купить новое оборудование для пищеблоков. Команды-победители также представят Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая». Он был запущен по инициативе Министра просвещения России Сергея Кравцова в 2020 году для распространения лучшего опыта организации питания учащихся на все регионы страны.Школьным столовым Липецкой области есть чем гордиться и чем поделиться с другими регионами: все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным здоровым горячим питанием, ведётся ведется мониторинг организации питанием детей, льготные категории детей получают дополнительное питание. В регионе работает горячая линия по вопросам качества школьного питания, не прекращается и родительский контроль над работой школьных столовых. Постоянно совершенствуется материально-техническая база: только в этом году обновят пищеблоки 30 школ.