Общество
20
7 минут назад

Липецкая вечЁрка: будет ли стройка за трилистником, липчанка — рекордсменка мира, и страшная находка в подвале

Сегодня, 23 апреля, стало известно, что региональный Минтрой завернул документы по строительству высотки за трилистником, Варвара Зайцева стала стала самой меткой юниоркой планеты, и в подвале на Советской нашли труп.

Министр строительства и архитектуры Липецкой области Николай Дергунов отправил на доработку документацию по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Гагарина и Космонавтов.

Речь идет о строительстве ч разноуровневого жилого комплекса на улице Космонавтов, против которого выступили жильцы соседних старых хрущевок и девятиэтажек. Они послали возражения на общественные обсуждения проекта планировки. После чего с липчанами встретилась вице-мэр Светлана Сурмий.

Теперь мэрии предстоит доработать документ и устранить замечания жителей улицы Космонавтов. После этого можно вновь отправить проект на подпись в региональное министерство. Только с визой министерства администрация Липецка вправе выдать разрешение на строительство.

«Бороться и отстаивать конечно надо, но все же понимают — решение принято. Сочувствую местным», — написал Андрей.

«Вот и строили бы там школу», — предложил 1, GOROD48 рассказывал о такой необходимости.

«На той площади школа никак не уместится. И она там не нужна. В квартале две школы, 36-я и 55-я. Это более чем достаточно! Район старый, мелких хоть бы на них набрать. Денег в горадминистрации нет (раньше давала Москва), в этом году в городе ни одна школа не строится», — не согласился с таким предложением 0 в понимании.

«Вообще-то участок этой новостройки всего в 214 метрах от участка школы № 24, для второго корпуса которой никак не найдут место. Площадь новостройки 8168 кв. м., площадь участка школы 9730 кв. м. Вполне сопоставимо», — ответил Нулю в понимании.

Не всех новоселов дома № 4 на улице Замятина в «Университетском» можно назвать счастливыми. Те из них, кто купил квартиры в подъездах № 1,6 и7 неожиданно узнали, что у них только один вход. Первоначально же застройщик обещал сквозные подъезды, но заложил двери со стороны улицы и сделал коммерческие помещения.

Дом огромный и чтобы войти в него со стороны двора приходится делать немалый крюк, к тому же это небезопасно, рядом стройплощадка и подземный паркинг.

Застройщик — ГК «Строймастер» уверяет, что все сделано по закону.

У жителей старых домов другие проблем. 12 многоэтажек в Липецке переведут со спецсчета на «общий котел». В этих домах пора менять лифты — их срок работы истек. А денег на замену жильцы не накопили.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта и клуба «Липецкий Металлург» Варвара Зайцева стала победительницей Кубка мира среди юниоров, который проходит в столице Египта Каире.



В финале липчанка установила новый юниорский рекорд мира, попав точно в цель 33 раза.

«Большая Умница! Успехов карьере. Ура!», — обрадовался Санчо.

Накануне в подвале одного на улице Советской нашли тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. На вид ему не больше 50 лет.

Полицейские пока выясняют его личность и обстоятельства смерти.

В Тербунском округе по подозрению в убийстве задержан 72-летний житель деревни Малые Борки. На днях он выпивал с 43-летним приятелем и  ударил его ножом в шею и грудь

Несмотря на то, что уже конец апреля, зима до сих пор дает о себе знать. Завтра в Липецке ожидается снег, мокрый снег и дождь. Температура воздуха упадет до  +5 +7 градусов.

И обратите внимание, Липецк начал борьбу за звание культурной столицы России.

25 апреля в Липецк присоединится к веронскому субботнику. Убрать можно свой двор или  одну из локаций, предложенных мэрией. Субботник — ежегодная акция Минстроя России, основная задача которой — популяризация голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В мэрии ожидают, что на уборку города выйдут около 2 500 человек.

И уже готова праздничная программа Дня Победы, первые мероприятия пройдкт уже завтра.
вечЁрка
строительство
стендовая стрельба
труп
