«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
2957
сегодня, 10:30
15
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Возбуждено уголовное дел о превышении полномочий.
По данным следствия, глава администрации незаконно, без проведения торгов, по заниженной цене продал участок местному предприятию, который ранее оно арендовало.
«Земля была продана за 878,6 тысячи рублей, однако ее кадастровая стоимость составляет свыше 5,8 миллиона рублей. В результате муниципалитету причинён ущерб в сумме более 4,9 миллиона рублей», — сообщает пресс -служба областной прокуратуры.
1
2
5
2
3
Комментарии (15)