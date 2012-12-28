Все новости
Происшествия
2957
сегодня, 10:30
15

Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости

Возбуждено уголовное дел о превышении полномочий.

В Долгоруковском районе следком возбудил уголовное дело в отношении главы сельсовета — его подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении землей (по пунктам «в, е» части третьей статьи 286 УК РФ).

По данным следствия, глава администрации незаконно, без проведения торгов, по заниженной цене продал участок местному предприятию, который ранее оно арендовало.

«Земля была продана за 878,6 тысячи рублей, однако ее кадастровая стоимость составляет свыше 5,8 миллиона рублей. В результате муниципалитету причинён ущерб в сумме более 4,9 миллиона рублей», — сообщает пресс -служба областной прокуратуры.
превышение должностных полномочий
1
2
5
2
3

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надежда
20 минут назад
А кто бы ее еще и купил за 5 лимонов!у меня кадастр на пай 2 мил.,а покупают ее за 500 тыс,и то говорят дорого.завышен кадастр на очень много.
Ответить
Партработник
37 минут назад
А а какой он партии состоит?
Ответить
....
39 минут назад
Вот и делай добро... Низкая цена-плохо. Высока- ещё хуже.
Ответить
Общество
42 минуты назад
Вот мы и говорим пора выбират голосовапием всех глав поселерия .
Ответить
Анатолий
сегодня, 14:08
Какого поселения?
Ответить
Личную
сегодня, 13:45
землю можете и затак продавать ,государственную не ниже кадастровой стоимости !
Ответить
Савелий
сегодня, 12:58
Кадастровая стоимость земли сильно завышена. Видимо, для повышения сбора налогов. Другой причины не вижу.
Ответить
Ну не знаю
сегодня, 12:51
У меня кадастровая стоимость квартиры одна, а, в реальности, в несколько раз выше. А тут обычная схема - откат.
Ответить
сегодня, 12:38
Деловой подход... :-)
Ответить
Юрист
сегодня, 12:27
Уже в камере должен сидеть, а только скоросшивателю номер присвоили.
Ответить
Еще комментарии
