Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости

Возбуждено уголовное дел о превышении полномочий.

В Долгоруковском районе следком возбудил уголовное дело в отношении главы сельсовета — его подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении землей (по пунктам «в, е» части третьей статьи 286 УК РФ).По данным следствия, глава администрации незаконно, без проведения торгов, по заниженной цене продал участок местному предприятию, который ранее оно арендовало.«Земля была продана за 878,6 тысячи рублей, однако ее кадастровая стоимость составляет свыше 5,8 миллиона рублей. В результате муниципалитету причинён ущерб в сумме более 4,9 миллиона рублей», — сообщает пресс -служба областной прокуратуры.