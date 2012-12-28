«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Оспорить компенсацию полиции не удалось.
Напомним, 12 декабря прошлого года в 13:00 на дежурстве по охране военкомата в служебной машине 23-летний младший сержант полиции — водитель дежурной части МО МВД России Тербунский в свой первый день работы после стажировки в результате небрежного обращения с оружием случайно выстрелил из автомата в своего 21-летнего знакомого (он был гражданским лицом, приятелем стрелявшего). От полученных двух пулевых сквозных ранений груди и живота тот умер в больнице.
Полицейского осудили по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Он получил 2 года 9 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с владением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия сроком на 3 года. В пользу родственников погибшего решением суда первой инстанции была взыскана компенсация морального вреда в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но МВД России, УМВД России по Липецкой области подало апелляцию на решение Тербунского районного суда.
«Ответчики иск о возмещении морального вреда родственникам погибшего парня не признали, ссылаясь на то, что не являются причинителями вреда. Однако суды с данной позицией не согласились. Осужденный полицейский причинил вред при исполнении своих служебных обязанностей, при этом руководством отдела полиции не был организован надлежащий контроль над сотрудником, получившим оружие при заступлении на службу. Таким образом у МВД России возникла ответственность в виде компенсации морального вреда. Заступив на суточное дежурство по охране военкомата и получив закрепленное за ним табельное оружие, сотрудник полиции действовал по заданию МВД России и в его интересах, в силу чего ответственность за причиненный истцам вред должна быть возложена на ответчика», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Областной суд подтвердил право родителей и младшего брата погибшего 21-летнего парня на компенсацию морального вреда.
