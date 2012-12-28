Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Глава сельсовета продал землю почти в семь раз дешевле кадастровой стоимости
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Читать все
Положивший кирпич на «Мерседес» хулиган попал на видео
Происшествия
В столкновении на тамбовской трассе погибли женщина-водитель и ее 22-летняя пассажирка
Происшествия
Подросток нашел на дороге мопед и решил его присвоить
Происшествия
Серьёзного влияния 19-го пакета санкций Евросоюза на работу ОЭЗ «Липецк» не ожидают
Экономика
МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Покупатель судился с магазином из-за 15 рублей
Общество
«В подвале — как в бане!»
Общество
Установлена личность умершего на улице в Грязях мужчины
Происшествия
«Афанасьев денег не брал»
Происшествия
В Липецкой области подешевела солярка
Экономика
Читать все
Происшествия
2828
сегодня, 13:06
7

МВД России выплатит родственникам застреленного полицейским 21-летнего парня 2,7 миллиона рублей

Оспорить компенсацию полиции не удалось.

Липецкий областной суд подтвердил право родственников застреленного полицейским в Тербунах в служебной машине парня на получение компенсации морального вреда.

Напомним, 12 декабря прошлого года в 13:00 на дежурстве по охране военкомата в служебной машине 23-летний младший сержант полиции — водитель дежурной части МО МВД России Тербунский в свой первый день работы после стажировки в результате небрежного обращения с оружием случайно выстрелил из автомата в своего 21-летнего знакомого (он был гражданским лицом, приятелем стрелявшего). От полученных двух пулевых сквозных ранений груди и живота тот умер в больнице.

Полицейского осудили по части второй статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Он получил 2 года 9 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с владением, хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия сроком на 3 года. В пользу родственников погибшего решением суда первой инстанции была взыскана компенсация морального вреда в 2 миллиона 700 тысяч рублей. Но МВД России, УМВД России по Липецкой области подало апелляцию на решение Тербунского районного суда.

«Ответчики иск о возмещении морального вреда родственникам погибшего парня не признали, ссылаясь на то, что не являются причинителями вреда. Однако суды с данной позицией не согласились. Осужденный полицейский причинил вред при исполнении своих служебных обязанностей, при этом руководством отдела полиции не был организован надлежащий контроль над сотрудником, получившим оружие при заступлении на службу. Таким образом у МВД России возникла ответственность в виде компенсации морального вреда. Заступив на суточное дежурство по охране военкомата и получив закрепленное за ним табельное оружие, сотрудник полиции действовал по заданию МВД России и в его интересах, в силу чего ответственность за причиненный истцам вред должна быть возложена на ответчика», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Областной суд подтвердил право родителей и младшего брата погибшего 21-летнего парня на компенсацию морального вреда.
стрельба
полиция
2
0
0
13
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сумма
44 минуты назад
Сумма кажется несколько завещенной
Ответить
Гость
сегодня, 14:42
Это копейки, позор!
Ответить
дилетант
9 минут назад
мужчина до пенсии в 65 должен был бы отработать более 40 лет при небольшой зарплате в год имел бы минимум 500 тысяч итого за свою жизнь получил бы более 20 млн.рублей.
Ответить
ьотан
сегодня, 13:51
Никогда такого не было и вот опять
Ответить
Дед
сегодня, 13:49
За убийство человека 2,9 года, наша жизнь уже ни чего не стоит.
Ответить
Empty
сегодня, 13:24
Хоть какая-то справедливость, парня не вернуть но жить должна продолжаться! Родители могут улучшить свои жилищные условия например.
Ответить
Баба Нюра
сегодня, 13:35
Понятно, что по неосторожности. Всяк, даже самый ловкий и стоумовый, может попасть в подобную ситуацию. Но как дёшево ты оцениваешь жизнь. Парня, которого растили, холили, лелеяли, строили планы и надежды. До самого расцвета сил. Свою согласился бы отдать за такую цену?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить