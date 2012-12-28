Клиент-мошенник обманул таксиста на 95 000 рублей

В Липецке 61-летний таксист стал жертвой мошенников. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, ему поступил заказ, cразу после чего с водителем связался мужчина и сообщил, что поедет девушка, но платить за поездку будет звонивший с помощью банковского перевода. Водитель согласился и продиктовал номер своей карты.После этого звонивший попросил мужчину продиктовать код из SMS, якобы необходимый для оплаты поездки. Таксист продиктовал, после чего с его карты списали около 95 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».