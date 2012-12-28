Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Происшествия
1222
сегодня, 16:02

В двух районах Липецка спасатели устраняют последствия сильного ветра

Ветер заворачивает кровлю и гнет конструкции.


В администрации Липецка GOROD48 рассказали о последствиях сильного ветра, который поднялся в городе рано утром.

Порывом ветра в доме на проспекте Победы, 102 приподняло металлическое покрытие кровли. Как сообщили в оперативных службах, опасности для прохожих нет — дом огражден. Управляющая компания уже восстанавливает целостность кровли. На месте также работает городской аварийно-спасательный отряд.

На улице Тельмана, 116 сильный ветер повредил металлические ограждения стройки. На улицу направлены спасатели.

В социальных сетях также сообщают об упавшем на улице Неделина дереве. Оно перекрыло дорогу.

Напомним, скорость порывов ветра сегодня  может составлять 17 м/с.
Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить