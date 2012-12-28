Липецкая вечЁрка: взаперти с телом сына, подробности трагедии на Космонавтов и 56 дней без воды
Сегодня в Липецке: в городе перекроют движение, сколько стоят репетиторы в эпоху бесплатного образования
Директора фирмы по производству бумаги и картонной тары подозревают в хищении 93,8 миллиона рублей
Региональный Минстрой отправил на доработку документы по строительству высотки за трилистником
Происшествия
1222
сегодня, 16:02
В двух районах Липецка спасатели устраняют последствия сильного ветра
Ветер заворачивает кровлю и гнет конструкции.
В администрации Липецка GOROD48 рассказали о последствиях сильного ветра, который поднялся в городе рано утром.
Порывом ветра в доме на проспекте Победы, 102 приподняло металлическое покрытие кровли. Как сообщили в оперативных службах, опасности для прохожих нет — дом огражден. Управляющая компания уже восстанавливает целостность кровли. На месте также работает городской аварийно-спасательный отряд.
На улице Тельмана, 116 сильный ветер повредил металлические ограждения стройки. На улицу направлены спасатели.
В социальных сетях также сообщают об упавшем на улице Неделина дереве. Оно перекрыло дорогу.
Напомним, скорость порывов ветра сегодня может составлять 17 м/с.
0
3
2
0
1
Комментарии