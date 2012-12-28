Общество
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Сегодня, 6 октября, стало известно о гибели 15-летнего подростка, завершено расследование дела об упавших на липчан деревьях, и стала известна дата включения отопления.
По предварительным данным, он коснулся контактной сети и погиб от удара током.
«Это не первый случай, и к сожалению, не последний. Никого ничему не учат такие случаи. Родителям соболезнования», — написало Мнение.
Сегодня с девятого этажа дома № 27 по улице Стаханова упала 77-летняя женщина. Полиция разбирается в причинах случившегося.
В поселке Силикатный у стадиона найдено тело мужчины. Звонок об этом поступил в дежурную часть, опергруппа выехала на место.
Дело об упавших на липчан деревьях направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемой по нему проходит бывшая чиновница. Ей вменяют халатность, которая привела к гибели 71-летнего мужчины и причинению вреда здоровью девочки и пожилой пары.
Речь идет о трех случаях. 8 октября 2023 года на улице Вермишева сухое дерево упало на 10-летнюю девочку. К счастью, она пострадала несильно. 13 ноября 2023 года на улице 9 Микрорайон признанная ранее опасной береза упала на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер в больнице. 3 мая 2024 года во дворе на улице Максима Горького старый клён упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Супруги получили травмы средней тяжести.
«Во дворе по улице 9 микрорайон 25 два засохших дерева, очень опасных, и никто ничего не предпринимает». — пожаловался 9 микрорайон.
«Да конечно, виновато не «благоустройство», когда укладывают асфальт для очередной парковки. Уничтожают корни, при этом и через год-другой дерево падает или засыхает. А потом бегают по городу и все подряд деревья выпиливают. Скоро вообще зелени не останется. Лучше бы обратили внимание как беспощадно при всяких строительствах поступают с деревьями. Достаточно глянуть на то, что натворили в Нижнем парке с этими могучими аттракционами», — написал Сухостой.
Долгожданная новость пришла сегодня днем — в Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, а в Ельце — 9-го.
В Липецке отопление сначала подадут в дома на окраинах, затем, после перерыва на выходные, тепло включат в оставшейся части города, вторник — резервный день для работы над ошибками. График подачи тепа можно посмотреть здесь.
«Запуск системы будет осуществляться в течение нескольких дней. Это обычная процедура, чтобы она набралась равномерно и без перебоев», — сообщил мэр Роман Ченцов.
Но GOROD48 помнит, что еще несколько лет назад на пуск тепла требовалось три дня, причем третий был резервным. Конечно, потом энергетики занимались наладкой. В последнее время на нее дается не меньше месяца.
Добавим, что раньше всех отопительный сезон начали в Грязях — 1 октября.
Новость о начале отопительного сезона, как обычно, разделила читателей GOROD48 на две группы.
«Но зачем? В квартире и так 24 градуса», — возмутился Захар.
«Давно пора. А всяких моржей под градусом, у кого 24 градуса в квартире, и почему-то с пеной у рта уверенных в том, что если отопления включат не раньше ноября, то они заплатят не за полной месяц, слушать не надо», — ответил ему комментатор.
«Что включат — хорошо, но сколько принесут за него с учетом новых цен, аж страшно подумать. А принесут за месяц же», — переживает Нервная мать.
«Зато заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%. Дети болеют, взрослые болеют, а еще две недели впереди, пока у всех тепло запустят. Вы, чиновники, план по подрыву здоровья выполняете что ли?» — написала Наталья.
В действительности же на минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7%. С 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 4233 случая ОРВИ. В области циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа не было.
Завтра в Липецке, прогнозам синоптиков, от +15 до +17 градусов.
