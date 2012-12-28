Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона

Сегодня, 6 октября, стало известно о гибели 15-летнего подростка, завершено расследование дела об упавших на липчан деревьях, и стала известна дата включения отопления.