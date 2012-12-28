Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
В Сселках попавшая под машину лиса забежала в сарай
Общество
В Липецкой области сухо и до +18
Погода в Липецке
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
За неделю ОРВИ заболели 4233 человека
Здоровье
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона
Общество
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Читать все
Общество
192
30 минут назад
2

Липецкая вечЁрка: погибший зацепер, дело об упавших деревьях и начало отопительного сезона

Сегодня, 6 октября, стало известно о гибели 15-летнего подростка, завершено расследование дела об упавших на липчан деревьях, и стала известна дата включения отопления.

Вечером 4 октября в селе Долгоруково на крыше железнодорожного вагона  обнаружили обгоревший труп 15-летнего подростка.

По предварительным данным, он коснулся контактной сети и погиб от удара током.

«Это не первый случай, и к сожалению, не последний. Никого ничему не учат такие случаи. Родителям соболезнования», — написало Мнение.

Сегодня с девятого этажа дома № 27 по улице Стаханова упала 77-летняя женщина. Полиция разбирается в причинах случившегося.

В поселке Силикатный у стадиона найдено тело мужчины. Звонок об этом поступил в дежурную часть, опергруппа выехала на место.

Дело об упавших на липчан деревьях направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Обвиняемой по нему проходит бывшая чиновница. Ей вменяют халатность, которая привела к гибели 71-летнего мужчины и причинению вреда здоровью девочки и пожилой пары.

Речь идет о трех случаях. 8 октября 2023 года на улице Вермишева сухое дерево упало на 10-летнюю девочку. К счастью, она пострадала несильно. 13 ноября 2023 года на улице 9 Микрорайон признанная ранее опасной береза упала на 71-летнего мужчину. На следующий день он умер в больнице. 3 мая 2024 года во дворе на улице Максима Горького старый клён упал на 71-летнего мужчину и его 65-летнюю жену. Супруги получили травмы средней тяжести.

«Во дворе по улице 9 микрорайон 25 два засохших дерева, очень опасных, и никто ничего не предпринимает». — пожаловался 9 микрорайон.

«Да конечно, виновато не «благоустройство», когда укладывают асфальт для очередной парковки. Уничтожают корни, при этом и через год-другой дерево падает или засыхает. А потом бегают по городу и все подряд деревья выпиливают. Скоро вообще зелени не останется. Лучше бы обратили внимание как беспощадно при всяких строительствах поступают с деревьями. Достаточно глянуть на то, что натворили в Нижнем парке с этими могучими аттракционами», — написал Сухостой.

Долгожданная новость пришла сегодня днем — в Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, а в Ельце — 9-го.

В Липецке отопление сначала подадут в дома на окраинах, затем, после перерыва на выходные, тепло включат в оставшейся части города, вторник — резервный день для работы над ошибками. График подачи тепа можно посмотреть  здесь

«Запуск системы будет осуществляться в течение нескольких дней. Это обычная процедура, чтобы она набралась равномерно и без перебоев», — сообщил мэр Роман Ченцов.

Но GOROD48 помнит, что еще несколько лет назад на пуск тепла требовалось три дня, причем третий был резервным. Конечно, потом энергетики занимались наладкой. В последнее время на нее дается не меньше месяца.

Добавим, что раньше всех отопительный сезон начали в Грязях — 1 октября.

Новость о начале отопительного сезона, как обычно, разделила читателей GOROD48 на две группы.

«Но зачем? В квартире и так 24 градуса», — возмутился Захар.

«Давно пора. А всяких моржей под градусом, у кого 24 градуса в квартире, и почему-то с пеной у рта уверенных в том, что если отопления включат не раньше ноября, то они заплатят не за полной месяц, слушать не надо», — ответил ему комментатор.

«Что включат — хорошо, но сколько принесут за него с учетом новых цен, аж страшно подумать. А принесут за месяц же», — переживает Нервная мать.

«Зато заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%. Дети болеют, взрослые болеют, а еще две недели впереди, пока у всех тепло запустят. Вы, чиновники, план по подрыву здоровья выполняете что ли?» — написала Наталья.

В действительности же на минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7%. С 29 сентября по 5 октября зарегистрировано 4233 случая ОРВИ. В области циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа не было.

Завтра в Липецке, прогнозам синоптиков, от +15 до +17 градусов.
вечЁрка
труп
деревья
отопительный сезон
0
0
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эля
11 минут назад
Каждый день люди преждевременно погибают. Как же жалко.
Ответить
Отопительный сезон
21 минуту назад
Замёрзли что ли?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить