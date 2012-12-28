Здоровье
сегодня, 15:05
За неделю ОРВИ заболели 4233 человека
Прививки от гриппа в Липецкой области сделали более 290 тысяч человек.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 34%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 60% всех случаев ОРВИ.
Коронавирусом за неделю заболели 26 человек, что на 25,7% ниже уровня предыдущей недели.
По состоянию на 6 октября в Липецкой области привито против гриппа более 290 тысяч человек (26,2% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 99 тысяч детей и более 182 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 7482 человека.
