За неделю ОРВИ заболели 4233 человека

Прививки от гриппа в Липецкой области сделали более 290 тысяч человек.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7%. Всего с 29 сентября по 5 октября было зарегистрировано 4233 случая ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы, случаев гриппа не было.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 34%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 60% всех случаев ОРВИ.Коронавирусом за неделю заболели 26 человек, что на 25,7% ниже уровня предыдущей недели.По состоянию на 6 октября в Липецкой области привито против гриппа более 290 тысяч человек (26,2% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 99 тысяч детей и более 182 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 7482 человека.