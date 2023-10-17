Общество
55 минут назад
Час икс наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября
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Накануне в мэрии заявили, что без тепла в Липецке остаются 56 домов. Эта новость набрала на GOROD48 более 120 комментариев. Причем многие из комментаторов сообщали, что их домов в невезучем списке нет, но и отопления у них тоже нет. Как же так? С этим вопросом GOROD48 обратился в мэрию.
Выяснилось, что в список обделенных теплом попали дома, о которых доложили представители управляющих организаций на совещании с главой города.
«По поручению Евгении Уваркиной в течение недели будет проходить онлайн-мониторинг параметров теплоносителей во всех домах. Будут предметно разбираться в причинах, сроках и проводимых мероприятиях. До 8 ноября, управляющим организациям и энергетикам необходимо наладить гидравлический режим. За это время предстоит настроить работу распределительных систем теплоснабжения и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму, в частности обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах», — рассказали в мэрии.
Отсутствие отопления будет учтено в коммунальных платежах, но только для жильцов домов оборудованных теплосчетчиками. Если плата за тепло взымается по нормативу, то она окажется полной, так как начисляется равномерно за семь месяцев, в том числе учитываются неполные октябрь и апрель.
Выяснилось, что в список обделенных теплом попали дома, о которых доложили представители управляющих организаций на совещании с главой города.
«По поручению Евгении Уваркиной в течение недели будет проходить онлайн-мониторинг параметров теплоносителей во всех домах. Будут предметно разбираться в причинах, сроках и проводимых мероприятиях. До 8 ноября, управляющим организациям и энергетикам необходимо наладить гидравлический режим. За это время предстоит настроить работу распределительных систем теплоснабжения и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму, в частности обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах», — рассказали в мэрии.
Отсутствие отопления будет учтено в коммунальных платежах, но только для жильцов домов оборудованных теплосчетчиками. Если плата за тепло взымается по нормативу, то она окажется полной, так как начисляется равномерно за семь месяцев, в том числе учитываются неполные октябрь и апрель.
10 477
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