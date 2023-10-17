Общество

55 минут назад

Час икс наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября

10 477
#отопление
4
Час икс наладки гидравлического режима во всех дома Липецка — 8 ноября
Накануне в мэрии заявили, что без тепла в Липецке остаются 56 домов. Эта новость набрала на GOROD48 более 120 комментариев. Причем многие из комментаторов сообщали, что их домов в невезучем списке нет, но и отопления у них тоже нет. Как же так? С этим вопросом GOROD48 обратился в мэрию.

Выяснилось, что в список обделенных теплом попали дома, о которых доложили представители управляющих организаций на совещании с главой города.

«По поручению Евгении Уваркиной в течение недели будет проходить онлайн-мониторинг параметров теплоносителей во всех домах. Будут предметно разбираться в причинах, сроках и проводимых мероприятиях. До 8 ноября, управляющим организациям и энергетикам необходимо наладить гидравлический режим. За это время предстоит настроить работу распределительных систем теплоснабжения и внутридомовых систем теплоснабжения по зимнему режиму, в частности обеспечить параметры теплоносителя у потребителей, равномерный прогрев стояков и радиаторов во всех квартирах», — рассказали в мэрии.

Отсутствие отопления будет учтено в коммунальных платежах, но только для жильцов домов оборудованных теплосчетчиками. Если плата за тепло взымается по нормативу, то она окажется полной, так как начисляется равномерно за семь месяцев, в том числе учитываются неполные октябрь и апрель.
10 477
#отопление
4

Комментарии (10)

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Женя

1 минуту назад
Наталья, вы пишите не правду.В вашем доме у всех подано отопление.Видимо у вас просто забиты батареи ржавчиной.
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ТБ

4 минуты назад
Лиля, Молись, чтоб к тебе газовщики со штрафом не нагрянули за твой лайфхак по обогреву.
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Лана

5 минут назад
А почему не говорят жителям домов, которые платят по нормативу, что необходимо составить акт об отсутствии отопления, и тогда плату обязаны пересчитать? Акт могут составить как представители УК, так и сами жители в присутствии соседей
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Зачем мелочиться

6 минут назад
Надо объявить, что до 8 марта настраивать будут. И дело в шляпе.
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Наталья

6 минут назад
Циолковского 32/3 нет и не было отопления в списках 56 домов нет, а полмикрорайона 14 тоже нет отопления. Значит УК " Проспект" отчиталась, что все хорошо. На ответ "когда будет отопление" грубость и хамство и ответ не знаем.Молодцы, а кто проверять их будет?
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Дана

13 минут назад
Как здорово получается тепла нет, но заплатить придется. Спрашивается за что платить то, за коммунальную разруху в городе, в последние годы? Какое 8 ноября, по закону в течении 5 дней должна дать отопление, на улице холод стоит уже гораздо ниже 8 градусов среднесуточных
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Лиля

15 минут назад
Раздули проблему,отопление не включают.Да у на каждый год на Неделина тепло становится в конце ноября. Что толку звонить и ходить.А газ на что? Включил и сразу потеплело,с работы приходишь,благодать.На самый малый огонь сделал,тепло в квартире и поддерживается.
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Мимоходом

27 минут назад
А как же быть с радостням рапортом, что город к отопительному сезону готов?
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Ник

31 минуту назад
За что платить За холодные Батареи?липовская10 Нет отопления и гор. Воды.
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Дурдом

48 минут назад
Мичурина.,4 отопления нет, но мы должны платить по полной за неоказанную услугу.
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