В Липецкой области сухо и до +18

Температура будет выше обычной на 2-4 градуса.





В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. 9 октября через территорию региона пройдет атмосферный фронт, который вновь принесет небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +15 до +17.День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 7 градусов мороза.