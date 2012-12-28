Все новости
Беспилотник самолетного типа перехвачен над Липецкой областью
Происшествия
Погибшей на улице Стаханова женщине было 77 лет
Происшествия
Труп 15-летнего мальчика нашли на железнодорожном вагоне
Происшествия
В доме №27 по улице Стаханова с девятого этажа выпала женщина
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
Желтый уровень введен в Липецкой области
Происшествия
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Мошенники просят подтвердить номер паспорта голосом
Происшествия
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Общество
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
В Липецке отопительный сезон начнётся 8 октября, в Ельце — 9-го
Общество
Пять человек пострадали в аварии под Липецком
Происшествия
Следком расследовал дело об упавших на липчан деревьях
Происшествия
35-летняя ельчанка отправила мошенникам 625 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +18
Погода в Липецке
За неделю ОРВИ заболели 4233 человека
Здоровье
У стадиона найден мертвый мужчина
Происшествия
Японская корпорация требует с липчанина 2,9 миллиона рублей
Общество
24-летний становлянец погиб на СВО
Общество
Липецкие теплосети стареют быстрее чем их меняют
Общество
Погода в Липецке
279
55 минут назад
2

В Липецкой области сухо и до +18

Температура будет выше обычной на 2-4 градуса.

В ближайшие двое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. 9 октября через территорию региона пройдет атмосферный фронт, который вновь принесет небольшие дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +15 до +17.

День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 7 градусов мороза. 

потепление
1
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вероника Сергеевна
9 минут назад
Верните меня в 1999
Ответить
Гость
41 минуту назад
Свыше 14 градусов температура не подымается, специально наблюдал сегодня целый день Хотя по вашим прогнозам она должна быть 16-18 градусов.
Ответить
