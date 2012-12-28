Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +18
Температура будет выше обычной на 2-4 градуса.
Среднесуточные температуры воздуха составят 10-12 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью на улице от +3 до +8 градусов, днем — от +13 до +18.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +15 до +17.
День 7 октября стал самым теплым в Липецке в 1999 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 7 градусов мороза.
