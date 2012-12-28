В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра

Главы городов и районов рассказывают о запуске системы отопления.

Глава Грязинского района Владимир Рощупкин сообщил, что уже с завтрашнего дня — с 1 октября там начнется подача тепла в многоквартирные жилые дома.«Технически система готова к отопительному сезону, сам процесс запуска — не мгновенный. Тепло будет поступать в дома постепенно. Системе нужно время, чтобы заполнить контуры, выйти на рабочий режим и равномерно прогреться. Поэтому в некоторых домах тепло может появиться чуть раньше, в других — чуть позже. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», — отметил Владимир Рощупкин.Запуск системы отопления в детских садах, школах и других социальных учреждений по заявкам руководителей в Грязинском районе начался ещё накануне, 29 сентября.Глава Ельца Вячеслав Жабин также отчитался по вопросам начала отопительного сезона. Подача отопления по заявкам руководителей социальных учреждений в Ельце также началась вчера.«Что касается жилых многоквартирных домов, то здесь важно отметить следующее: согласно действующему законодательству, утверждённому постановлением Правительства РФ № 354, отопительный сезон официально стартует лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C пять суток подряд. Именно такая норма прописана в законодательстве, и она обязательна для исполнения всеми регионами нашей страны. Технически мы готовы к подаче тепла в многоквартирные дома. Все зависит от погоды. Внимательно следим за ситуацией и будем оперативно реагировать на изменения температурного режима», — сообщил Вячеслав Жабин.Такая же ситуация и в Липецке. По словам мэра Романа Ченцова, подача тепла в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта по заявкам руководителей началась 29 сентября. А в многоквартирные дома отопление придёт тогда, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C.«Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло», — добавил мэр.В Становлянском районе в помещениях образовательных учреждений отопительный сезон также начат с 29 сентября.