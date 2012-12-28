Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Читать все
Общество
139
18 минут назад
1

В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра

Главы городов и районов рассказывают о запуске системы отопления.

Глава Грязинского района Владимир Рощупкин сообщил, что уже с завтрашнего дня — с 1 октября там начнется подача тепла в многоквартирные жилые дома.

«Технически система готова к отопительному сезону, сам процесс запуска — не мгновенный. Тепло будет поступать в дома постепенно. Системе нужно время, чтобы заполнить контуры, выйти на рабочий режим и равномерно прогреться. Поэтому в некоторых домах тепло может появиться чуть раньше, в других — чуть позже. Прошу вас отнестись к этому с пониманием», — отметил Владимир Рощупкин.

Запуск системы отопления в детских садах, школах и других социальных учреждений по заявкам руководителей в Грязинском районе начался ещё накануне, 29 сентября.

Глава Ельца Вячеслав Жабин также отчитался по вопросам начала отопительного сезона. Подача отопления по заявкам руководителей социальных учреждений в Ельце также началась вчера.

«Что касается жилых многоквартирных домов, то здесь важно отметить следующее: согласно действующему законодательству, утверждённому постановлением Правительства РФ № 354, отопительный сезон официально стартует лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 °C пять суток подряд. Именно такая норма прописана в законодательстве, и она обязательна для исполнения всеми регионами нашей страны. Технически мы готовы к подаче тепла в многоквартирные дома. Все зависит от погоды. Внимательно следим за ситуацией и будем оперативно реагировать на изменения температурного режима», — сообщил Вячеслав Жабин.

Такая же ситуация и в Липецке. По словам мэра Романа Ченцова, подача тепла в учреждения образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, физкультуры и спорта по заявкам руководителей началась 29 сентября. А в многоквартирные дома отопление придёт тогда, когда среднесуточная температура на улице пять дней подряд будет ниже +8 °C.

«Такой порядок установлен нормативами, он позволяет правильно и безопасно включать тепло», — добавил мэр.

В Становлянском районе в помещениях образовательных учреждений отопительный сезон также начат с 29 сентября.
ЖКХ
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
3 минуты назад
На следующий недели +15--+18. Опять улицу топить будут. Да и грязенцы богаче липчан.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить