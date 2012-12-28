Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Неделя 48
сегодня, 08:00
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Итоги. Август
«Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА». Получить компенсацию за поврежденное имущество — автомобили и жилье — горожане смогут в заявителем порядке. Для получения выплаты важно быть официально признанным Следкомом пострадавшим по ст. 205 УК РФ — от террористического акта. Автовладельцы могут получить до 100 тысяч рублей при частичном повреждении автомобиля и до 600 тысяч — при полной утрате транспортного средства. Если говорить о восстановлении жилья, мэрия обязуется отремонтировать лишь конструктивные элементы дома или квартиры: внешние стены, окна, входную дверь, крышу.
Но это — тот еще квест. Как это может быть, GOROD48 рассказал на примере семьи Командорских. «Владельцы поврежденного атакой БПЛА дома в Липецке с 7 июля живут без крыши», а на носу — сентябрь.
Уже завтра — День знаний. В минувшую пятницу антитеррористические учения провели для директоров липецких школ на базе 1-й гимназии.
Нас еще в школе приучили
вести нечестно бухучет:
учителя нам говорили,
что один пишем, два — в уме
В Липецком горсовете подытожили работу депутатов шестого созыва. В отличие от пятого в этом ни один из 36 депутатов не попал под следствие и суд. Шестой созыв был «монозиготным», как назвал его кто-то из слуг народа: 34 депутата — члены или сторонники «Единой России», еще двое — ничем от нее не отличающейся «Справедливой России». Этот созыв в 2024-м принял отставку мэра Евгении Уваркиной и избрал нового главу города, Романа Ченцова. За прошедшие пять лет в горсовете сменился и председатель — Александр Афанасьев в начале 2023 года уступил место Евгении Фрай. Таким образом, впервые за 100-летнюю историю горсовета его возглавила женщина.
Конец августа — время подведения итогов благоустройства. На программу «Формирование комфортной городской среды» в этом году Липецку выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона, вдвое меньше, чем год назад. На них надо было обустроить 28 общественных пространств, завершив большую часть работ к 1 сентября.
За половину объектов благоустройства отвечало городское управление строительства. GOROD48 выяснил, что «В Липецке не успеют сдать в срок аллею у водоотводного канала и сокольский пляж». Из-за того, что денег было мало, а объектов — много, на проект обустройства аллеи вдоль водоотводной канавы, по которой лишняя вода уходит из Комсомольского пруда в реку Воронеж, выделили всего 1,7 миллиона рублей. Пока из этой суммы как из известной шкуры пыталась выкроить семь шапок, шло время. В итоге компания «Армакс» вместо освещения пешеходной дорожки у дома №4 на улице Скороходова по согласованию с заказчиком стала укладывать тротуарную плитку, начиная от «горбатого» моста. Позже там установят лавочки и урны. Кажется, лучше было бы отдать эти деньги на очистку этой самой канавы от мусора и вырубку из нее леса.
Еще одно странное благоустройство приключилось с кирпичным игровым городком конца советской эпохи в 20-м микрорайоне. «Крепость» просто снесли под ноль! На ее месте теперь — лишь освещенная десятком светильников асфальтированная площадка с лавочками и урнами. Вторую площадку, с резиновым покрытием, обещают сделать в 2026 году вместе с новым, уже пластиковым, игровым городком.
А «Управление главного смотрителя притормозилось с обустройством берегов высохшего пруда в Тракторном». Компания «Строймонтажпроект» за 11 млн рублей должна выполнить комплекс работ (корчевание пней, снос мертвых деревьев, укрепление берега водоема, монтаж спортплощадки) к 1 октября. И это, конечно, мартышкин труд без воды в пруду. Сейчас мэрия с помощью геологов пытается понять, возможно ли его наполнение естественным образом (ранее пруд подпитывал... аварийный водопровод — как только утечку устранили и пустили воду по обводной трубе, водоем тут же пересох).
Сегодня официально заканчивается сезон дорожных ремонтов. Компания «Инфинити Групп» не успела к сроку доделать две дороги — на улицах Раздольной и Новой в районе Опытной. Но не по своей вине. На этих улицах компания «Экотерм», не завершила обустройство ливневой канализации. Так «Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной».
Удивило возведение пешеходной переправы на Соколе, которая должна связать через глубокий лог улицы 40 лет Октября и Свободный Сокол. ООО «ЛипецкНИЦстройпроект» просчиталось на 1400 кубометров песка, а при 28-метровой ширине насыпи у основания предусмотрела лишь трехметровую водопропускную трубу. Оказалось, проектная организация обсчитала смету без выезда на место, без геодезической съемки!
Забыл, что надо на работу
ходить с угрюмым злым лицом.
Пришел, и солнечной улыбкой
обескуражил всех коллег
К концу сентября «В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей». В сентябре должны завершиться работы по благоустройству и «внеочередного» сквера — имени экс-руководителя областного управления ФСБ Владимира Варакина — у здания Ростелекома на улице Терешковой.
— А дорогу от храма по ул. Опытная в сторону ул. В.Музыки не планируете ремонтировать? Разбили всю при строительстве «Звёздного» и забыли. Приглашаем руководство города и области проехать по этому участку для открытия новой школы, — написал Липчанин.
В мэрии о плачевном состоянии 300-метровой дороги известно давно, но отчего-то на ее ремонт денег не находят годами. Хорошо хоть, что «На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом». Это сделает возможным пустить по улице Музыки общественный транспорт. Но новых маршрутов для жителей Опытной, где жилые комплексы растут как грибы, пока не прибавится: этому мешает нежелание мэрии дублировать существующие маршруты.
«Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей». Часть недостатков здания1936 года постройки на улице Парковой не заметили проектировщики из Курска, часть вскрылась во время строительных работ. В итоге внутренние перегородки школы №4, представляющие собой смесь из шлакоблоков, красного кирпича, оштукатуренной древесины и дранки, перестроили заново, усилили бутовый фундамент, все оконные и дверные проемы, заменили на новую старую шатровую крышу.
Никому пока не известно, во сколько в конечном итоге обойдется реконструкция мемориала на площади Героев, за которую взялся предприниматель Владимир Пальчиков. Начальная цена реконструкции составляла 112,4 млн рублей, но список допработ растет день ото дня: выявляются все новые скрытые дефекты (мемориал строили в три захода в разные годы), в утвержденную смету архитекторы мэрии вносят новые идеи. В итоге возник скандал: Игорь Мазур, единственный живой из пяти работавших над созданием мемориала авторов, заявил о нарушении его прав. Но 68-летнего скульптора с площади Героев невежливо попросили. «Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!» — заявил он GOROD48, пригрозив заказчику и строителям дойти до губернатора.
Тем временем «У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне». А ведь еще нужно снести и расселенную хрущёвку на Новолипецке.
Но опасно жить даже в относительно новых многоэтажках. Городской департамент ЖКХ следит за семью домами, которые трещат по швам. Еще с 15 домов осыпается облицовочный кирпич. Самый «знаменитый» дом, о котором не раз рассказывал GOROD48, смотрит окнами на памятник Александру Невскому. «Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей». Всего же на капремонт таких домов требуются сотни миллионов рублей, которых нет ни у ФКР, ни у мэрии.
А вот «Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина». Усилий «РВК-Липецк», УК «Союз» и мэрии оказалось недостаточно, чтобы привести многоэтажку 2020 года постройки в надлежащий вид.
В трамвае подошёл кондуктор,
увидел грустного меня
и, размотав рулон билетов,
счастливый быстро отыскал
В августе доходы муниципального бюджета выросли на 615,6 млн рублей. 134,7 миллиона из этой суммы — собственные доходы мэрии. И все эти средства муниципалитет получил, особо не напрягаясь. Так, 55,8 миллиона попали в горбюджет за счет увеличившихся размеров госпошлины по судам, 60 миллионов дал малый и средний бизнес, перешедший на упрощенную систему налогообложения. Еще 11,6 миллиона — это плата ООО «Липецкпиво» и ООО «Прицепцентр», купивших для своих нужд новые земельные участки. Также «Липецк получил еще 7,3 млн рублей от сдачи в утиль трамвайных рельсов».
— Как новый трамвай по старым изогнутым рельсам на Октябрьском мосту будет людей возить? — спросила Липа.
Поспешим успокоить — рельсы на мосту уже заменили, правда, на б/у, работники МУП «Городской электротранспорт». Остальные рельсы и контактную сеть поменяла компания «Мовиста». В минувший понедельник по Октябрьскому мосту начали курсировать трамваи, правда, старые и пока без пассажиров. Как только все необходимые испытания закончатся, горожане поедут на частично обновленном маршруте №1к. Очевидно, это долгожданное событие состоится уже в сентябре. Хорошо хоть так, ведь осенью прошло года компания «Мовиста» вообще прекратила работы по концессии, сославшись на трудности с финансирование проекта.
«У нас любви на всех не хватит,
любить вас будем раз в три дня», —
сказала нянечка в детдоме, —
«На первый-третий рассчитайсь!»
25 августа «Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября» — некоторые многоэтажки остаются без горячей воды месяц и больше, несмотря на завершившиеся гидравлические испытания, проведенные компанией «РИР-Энерго». Глава города назвал ситуацию возмутительной:
«Время отключения превышает все разумные сроки. Да, причины отчасти объективные: во время гидравлических испытаний обнаруживаются новые дефекты. Специалисты вскрывают один участок, меняют трубу — тут же обнаруживается другое слабое место. Работы накладываются друг на друга, из-за этого сроки постоянно растягиваются. Но где должное информирование со стороны ресурсоснабжающей организации?», — написал он в своем Telegram-канале.
Ченцов потребовал от энергетиков увеличить количество аварийно-восстановительных бригад и завершить основные работы к концу лета, но при этом добавил: «по возможности».
Уже на следующий день «После возмущения мэра «РИР-Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек» «Университетского», оставшихся без нее после аварии на улице Московской. Энергетики сообщили, что осталось подать воду еще в 45 домов новых микрорайонов города, запитанных от Юго-Западной котельной. Это случилось в четверг. Однако, по данным GOROD48, на этой неделе горячая вода не вернулась еще в десятки многоквартирных домов из-за аварий на сетях. В пятницу на своей странице в ВК энергетики опубликовали адреса работ: проспект Мира, 2, улицы Мусоргского, 6, Ворошилова, 3, Интернациональная, 35б, Папина, 17б, площадь Металлургов, 2б.
Всего с начала испытаний энергетики устранили 480 повреждений на сетях и заменили 8 километров трубопроводов.
— По телевизору смотрела передачу про фонтаны и дворцы в Версале. Там чугунные трубы под фонтаном до сих пор «родные». При Людовике XIV были проложены и до сих пор все работает, ничего нигде не течет. Вот специалисты были! Не то что у нас в Липецке, — сделала выводы Липчанка.
— А где наказанные за раздолбайство? — проявило любопытство НКВД.
— Главное, чтобы до пуска тепла всё сделали, а без горячей воды можно и потерпеть, тем более у многих водонагреватели, да и рабочих не хватает, сейчас же все менеджеры да айтишники, — попыталась свести возмещение мэра и горожан на нет Марина.
Тем временем мэрия никак не может решить, кому же устранять провалы на построенных в 2022 году компанией «Стройотдел» дороге и тротуарах на улице 50 лет НЛМК. Городское управление строительства выявило провал на велодорожке, просевшие дождеприемные колодцы, плитку и асфальт, неисправность 93 светильников... По строительной гарантии за это должен ответить подрядчик, но он своей вины не признает, ссылаясь на субподрядчика и утечки холодной и горячей воды от энергетиков. В итоге затяжной спор разрешит суд.
Радости и счастья
полон каждый вздох,
жизнь идёт прекрасно
в чем же тут подвох?
Были в августе и хорошие новости. Так, сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина сообщила: «Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ». А мэрии Липецка Минобороны передаст несколько бараков в этом городке.
Повезло и жителям Мудиловки. «Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути», оборудованный АО «РЖД» в районе третьего хлебозавода. Теперь мамам с колясками, больным людям, пенсионерам не нужно ходить на улицу Студеновскую через высоченный мост с 200 ступеньками у школы №8.
«В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра». Постояльцев старого, снесенного социального учреждения на улице Механизаторов, расселили по другим домам престарелых. Новостройка должна быть готова к 2028-му году.
«Башня свободного падения выросла в будущем парке аттракционов». «Петропарк» у Нижнего парка строится бешеными по нынешним временам темпами: все аттракционы должны быть введены в эксплуатацию уже 1 октября. Мэрия нашла подрядчика еще и на «Дом страха» и на туалеты для новой зоны развлечений. В итоге цена «Петропарка» уже составила без малого 250 млн рублей. Но и это еще не все траты, ведь в 2026 году будет реализован второй этап строительства парка: с зонами променада, арт-объектами, дополнительными зонами отдыха и развлечений. А еще к 1 сентября должен быть сдан в эксплуатацию спорткомплекс под открытым небом на Зеленом острове. Большая стройка ценой в 249 млн рублей почти завершена.
Меж тем «Финансирование туризма в Липецке снизили в четыре раза» в этом году по сравнению с прошлым. Кстати, на сессии горсовета председатель профильного департамента мэрии Ксения Белышева не поделилась с депутатами ни одной идеей о том, как сделать наш город интересным для горожан и туристов.
Такая нашлась у члена сообщества «Липецк пешком», экскурсовода Александра Григорова. По аналогии с калинградскими Хомлинами — фигурками домовых — он предложил расставить по городу «Липовки», мифических человечков с лицом в обрамлении лип. Подобные идеи у нас пытались реализовать несколько раз. В 2024 году Центр туризма «Липецкая земля» провел конкурс среди школьников на создание туристического символа региона. Победил персонаж Липовец работы Вероники Шукуровой. Ранее, в 2021 году, липчане проголосовали за Белочку Лерочку — символ преображения региона.
Пока же устье реки Липовки украсили изображения птиц работы уличных художников Никиты Старцева и Николая Рысляева. Мурал появился на бетонных панелях, просматриваемых с Плехановского спуска и Городища.
