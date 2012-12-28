Все новости
Общество
265
сегодня, 16:57
4

Финансирование туризма в Липецке снизили в четыре раза

с почти 13 миллионов рублей финансирование этой сферы снижено до трех.

Сегодня на сессии горсовета председатель департамента культуры и туризма мэрии Липецка Ксения Белышева в цифрах рассказала о деятельности ведомства в прошлом году и, частично, в нынешнем.

В прошлом году бюджет департамента составил чуть больше миллиарда рублей. Если говорить о деятельности его подведомственных учреждений, то они почти без остатка освоили выделенные на них средства. Пять основных культурно-досуговых учреждений города — Дом музыки, парки МАУК «Культурные пространства», зоопарк, драматический театр, историко-культурный музей — посетили 1 266 628 раз. О том, сколько денег там оставили липчане и гости города, сказано было мало. Разве только то, что в кассе муниципального драмтеатра 40 тысяч посетителей оставили 30 миллионов рублей (театр показал 138 спектаклей, в т.ч. 28 детских).

Дом музыки, где дали 487 концертов, посетили 114 тысяч раз, зоопарк с его 2 600 животных 190 видов — 241 тысячу. Меньше всего посещений было в историко-культурном музее, где демонстрируются 4 400 экспонатов, — всего 23 тысячи. Больше всего посещений в городских парках — более 2,5 миллиона. На праздничных концертах в прошлый День города, растянутом на неделю, побывали более 42 000 липчан и гостей города.

А вот финансирование программы развития материальной базы департамента в прошлом году было исполнено лишь на 72%. Ксения Белышева объяснила низкий процент освоения средств не полным исполнением мероприятий по приобретению аттракционов для «Петропарка», на которые было выделены 130 млн рублей, навесов, урн, трибун и скамеек для Зеленого острова (144,7 млн рублей), работам по техприсоединению к сетям коммунальной инфраструктуры фестивальной зоны Нижнего парка, центрального городского пляжа и общественного пространства на Зеленом острове (34,3 млн рублей). «Все эти средства освоены в этом году».

f05a7cf6-63d5-4a1c-8f60-eb3b8f6be2da.jpg

Отдельно Ксения Белышева сообщила о программе развития туризма в Липецке. На нее в прошлом году потрачено 12,8 млн рублей. Разные фестивали и 12 крупных событийных мероприятия посетили почти 300 тысяч гостей. Мэрия, кстати, разработала 10 туристических маршрутов, а сейчас 10 незрячих и слабовидящих липчан учатся на туристических гидов за счет полученного администрацией Липецка гранта.

В этом году бюджет департамента почти такой же — чуть больше миллиарда рублей. Однако на туризм выделено лишь три миллиона — в четыре раза меньше, чем годом ранее. Почему так, Ксения Белышева не сказала, а депутаты, для многих из которых эта сессия была последней в их пятилетней каденции, ничего не спросили.

c477fd38-234c-4acb-b845-b694afc888f3.jpg

Ксения Белышева сказала лишь о том, что липчане смогли посетить бронепоезд «Волга» и поезд-музей Минобороны, приезжавший к нам в честь празднования 80-летия Победы, а также стать постояльцами поезда-отель «Две губернии», курсирующем по маршруту Москва-Липецк-Воронеж-Москва.
туризм
2
0
0
0
3

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Смешно
43 минуты назад
Липецк город туристов. Грязелечебница обещала долго жить . Остальное типичное разваленное и депрессивное поселение.
Ответить
да-уж
43 минуты назад
Все как обычно, кому положено обогатились, а там, хоть трава не расти.
Ответить
Савелий
57 минут назад
На первом фото типичный такой Мальчиш-Плохиш, но в пионерском галстуке. Переобуваемся?
Ответить
смотритель зоопарка
58 минут назад
хватит конечно, кому надо из приближенных получили гранты на свои базы отдыха и прочую ерунду
Ответить
