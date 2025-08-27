На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом

Но новых автобусов пока не прибавится: этому мешает «острый дефицит водительских кадров в отрасли пассажирских перевозок» и нежелание мэрии дублировать существующие маршруты.

В редакцию GOROD48 пришло от жителя Опытной. «Обращаюсь к вам с огромной просьбой и надеждой на помощь. В новом учебном году, уже совсем скоро, открывается новая долгожданная школа — многопрофильный лицей имени Циолковского — в микрорайоне «Взлётный». Естественно, что далеко не все ученики и педагоги живут возле школы. Многие будут ездить из старого центра (района 12-й гимназии, площади Героев). К сожалению, в этом направлении ездит только один маршрут — автобус №11. Ходит он крайне редко и, как правило, битком. Будут ли предприняты какие-то действия для решения проблемы с транспортом? Может, увеличат количество автобусов 11-го маршрута? Или, например, появится новый маршрут? А было бы неплохо пустить автобус через «Звёздный», кольцо Трубного завода, улицу Циолковского, Центральный рынок, Нижний парк, площадь Плеханова, площадь Героев, ж/д вокзал с возвращением через кольцо Трубного в «Звёздный».Кстати, более года назад депутат горсовета Игорь Подзоров задал мэрии похожий вопрос от имени многочисленных работников Новолипецкого комбината: об отсутствии автобусного маршрута, который бы ходил из района Опытной на левый берег.Итак, запрос на увеличение количества маршрутов из Опытной, где жилые комплексы растут как грибы, очевиден. Как очевиден и промах департамента градостроительства и архитектуры, не запланировавшего на новой дороге между микрорайонами «Звездный» и «Взлетный» (по улице Виктора Музыки) разворотного кольца для автобусов, а ширины проезжей части для маневра им не хватает.В прошлом году мэрия пообещала закольцевать новую дорогу с Боевым проездом, чтобы сделать возможным проезд автобусов по улице Виктора Музыки — между «Звездным» и активно застраивающемся «Взлетным».GOROD48 выяснил, что стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом в районе домов №№ 41а, 43, 45, 47 расширят и отремонтируют уже на этой неделе! Сделает это как жест доброй воли компания «Инфинити Групп».В департаменте транспорта мэрии такую инициативу смежников, департамента дорожного хозяйства и благоустройства, конечно, приветствуют. И даже готовы изменить пару автобусных маршрутов, переведя их с Боевого проезда на параллельную улицу Виктора Музыки (что было бы удобно тем же ученикам и педагогам новой школы). Но не более того.Предложения читателя GOROD48 в дептрансе администрации Липецка даже не приняли к рассмотрению. Нам сообщили, что сейчас живущих в районе Опытной горожан обслуживают автобусы маршрутов №№ 11, 321, 323, 332, 379, «которые позволяют жителям добраться без пересадок в большинство районов Липецка с 05.30 до 01.00» (тут уже можно поставить изумленный или смеющийся смайлик). «При этом расписания движения автобусов на данных маршрутах соответствуют сложившемуся пассажиропотоку. До улицы Советской, площади Революции, Нижнего парка можно добраться автобусами маршрута № 332 без пересадок, до площади Героев — автобусами маршрута № 11 также без пересадок». В мэрии считают, что этого «более чем достаточно для существующего пассажиропотока», иначе начнется дублирование маршрутов. «Для организации дополнительного маршрута потребуется значительный объем дополнительного бюджетного финансирования, не предусмотренного в настоящее время». А еще увеличению числа маршрутов мешает «острый дефицит водительских кадров в отрасли пассажирских перевозок».