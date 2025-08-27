Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Читать все
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Липчанин хотел купить стройматериалы, но нарвался на мошенников
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
У 32-летней ельчанки нашли почти 25 граммов марихуаны
Происшествия
Читать все
Общество
61
10 минут назад

На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом

Но новых автобусов пока не прибавится: этому мешает «острый дефицит водительских кадров в отрасли пассажирских перевозок» и нежелание мэрии дублировать существующие маршруты.

В редакцию GOROD48 пришло от жителя Опытной. «Обращаюсь к вам с огромной просьбой и надеждой на помощь. В новом учебном году, уже совсем скоро, открывается новая долгожданная школа — многопрофильный лицей имени Циолковского — в микрорайоне «Взлётный». Естественно, что далеко не все ученики и педагоги живут возле школы. Многие будут ездить из старого центра (района 12-й гимназии, площади Героев). К сожалению, в этом направлении ездит только один маршрут — автобус №11. Ходит он крайне редко и, как правило, битком. Будут ли предприняты какие-то действия для решения проблемы с транспортом? Может, увеличат количество автобусов 11-го маршрута? Или, например, появится новый маршрут? А было бы неплохо пустить автобус через «Звёздный», кольцо Трубного завода, улицу Циолковского, Центральный рынок, Нижний парк, площадь Плеханова, площадь Героев, ж/д вокзал с возвращением через кольцо Трубного в «Звёздный».

Кстати, более года назад депутат горсовета Игорь Подзоров задал мэрии похожий вопрос от имени многочисленных работников Новолипецкого комбината: об отсутствии автобусного маршрута, который бы ходил из района Опытной на левый берег.

Итак, запрос на увеличение количества маршрутов из Опытной, где жилые комплексы растут как грибы, очевиден. Как очевиден и промах департамента градостроительства и архитектуры, не запланировавшего на новой дороге между микрорайонами «Звездный» и «Взлетный» (по улице Виктора Музыки) разворотного кольца для автобусов, а ширины проезжей части для маневра им не хватает.

hzp0ufy0f71exepnhu1gw87t4xa2l3ua.webp

a5c6deeb-a0cb-4fcd-91ff-27b273950bea.jpg+2025-08-27-13.42.34+niz.jpg

В прошлом году мэрия пообещала закольцевать новую дорогу с Боевым проездом, чтобы сделать возможным проезд автобусов по улице Виктора Музыки — между «Звездным» и активно застраивающемся «Взлетным».

GOROD48 выяснил, что стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом в районе домов №№ 41а, 43, 45, 47 расширят и отремонтируют уже на этой неделе! Сделает это как жест доброй воли компания «Инфинити Групп».

a237c416-cd9d-43d0-8a2b-bcb57a2633e6.jpg+2025-08-27-13.42.34+niz.jpg

В департаменте транспорта мэрии такую инициативу смежников, департамента дорожного хозяйства и благоустройства, конечно, приветствуют. И даже готовы изменить пару автобусных маршрутов, переведя их с Боевого проезда на параллельную улицу Виктора Музыки (что было бы удобно тем же ученикам и педагогам новой школы). Но не более того.

Предложения читателя GOROD48 в дептрансе администрации Липецка даже не приняли к рассмотрению. Нам сообщили, что сейчас живущих в районе Опытной горожан обслуживают автобусы маршрутов №№ 11, 321, 323, 332, 379, «которые позволяют жителям добраться без пересадок в большинство районов Липецка с 05.30 до 01.00» (тут уже можно поставить изумленный или смеющийся смайлик). «При этом расписания движения автобусов на данных маршрутах соответствуют сложившемуся пассажиропотоку. До улицы Советской, площади Революции, Нижнего парка можно добраться автобусами маршрута № 332 без пересадок, до площади Героев — автобусами маршрута № 11 также без пересадок». В мэрии считают, что этого «более чем достаточно для существующего пассажиропотока», иначе начнется дублирование маршрутов. «Для организации дополнительного маршрута потребуется значительный объем дополнительного бюджетного финансирования, не предусмотренного в настоящее время». А еще увеличению числа маршрутов мешает «острый дефицит водительских кадров в отрасли пассажирских перевозок».
транспорт
Опытная
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить