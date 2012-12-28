Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
сегодня, 10:23
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Работы должны быть завершены к концу сентября.
Торги выиграло ООО «Строительная компания «Липецк», специализирующаяся на такого рода мелочевке. Подрядчик за 6 923 816 рублей обязался выровнять по уровню дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, срезать верхнюю поврежденную часть дорог, отремонтировать основания тротуаров, заменить на новый поврежденный бордюрный камень, настелить новый асфальт, снести в местах работ старые деревья, восстановить газоны, посадить кустарник.
Срок выполнения работ — до 30 сентября.
