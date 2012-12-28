В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей

Работы должны быть завершены к концу сентября.

Управление главного смотрителя администрации Липецка разместило заявку на небольшой контракт в размере 6 958 609 рублей на ремонт дорог в районе дома №101 по проспекту Победы, от дома №13а до дома №17 по улице В.Терешковой, в районе ряда домов по четной стороне улицы Стаханова от ее начала до дома №22а, тротуаров от дома №24 по улице Катукова до дома №9 на бульваре Есенина, а также тротуара в районе дома №12 по улице Смургиса. Все эти адреса вошли в пакет наказов избирателей.Торги выиграло ООО «Строительная компания «Липецк», специализирующаяся на такого рода мелочевке. Подрядчик за 6 923 816 рублей обязался выровнять по уровню дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, срезать верхнюю поврежденную часть дорог, отремонтировать основания тротуаров, заменить на новый поврежденный бордюрный камень, настелить новый асфальт, снести в местах работ старые деревья, восстановить газоны, посадить кустарник.Срок выполнения работ — до 30 сентября.