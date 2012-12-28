Все новости
Общество
402
сегодня, 10:23
4

В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей

Работы должны быть завершены к концу сентября.

Управление главного смотрителя администрации Липецка разместило заявку на небольшой контракт в размере 6 958 609 рублей на ремонт дорог в районе дома №101 по проспекту Победы, от дома №13а до дома №17 по улице В.Терешковой, в районе ряда домов по четной стороне улицы Стаханова от ее начала до дома №22а, тротуаров от дома №24 по улице Катукова до дома №9 на бульваре Есенина, а также тротуара в районе дома №12 по улице Смургиса. Все эти адреса вошли в пакет наказов избирателей.

Торги выиграло ООО «Строительная компания «Липецк», специализирующаяся на такого рода мелочевке. Подрядчик за 6 923 816 рублей обязался выровнять по уровню дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, срезать верхнюю поврежденную часть дорог, отремонтировать основания тротуаров, заменить на новый поврежденный бордюрный камень, настелить новый асфальт, снести в местах работ старые деревья, восстановить газоны, посадить кустарник.

Срок выполнения работ — до 30 сентября.
ремонт дорог
0
0
2
0
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Когда же
3 минуты назад
отремонтируют подходы к детской библиотеке им. М.Пришина и к дому №29 на ул.Циолковского, библиотека примыкает к этому дому??? Да и тротуар - дорога вся разрушенная вдоль этих зданий, с1978 года с советского времени!!!
Ответить
4 минуты назад
Первое Сентября на носу, а дорога к школе в плачевном состоянии.
Ответить
Дед
7 минут назад
Ночью спать не могу ,все думаю когда же будут снова менять бордюры вдоль тротуара,ведь за последние пол года их меняли трижды,а тут целый месяц затишье, что даже по новостям забеспокоились непорядок.
Ответить
Сосед
18 минут назад
Космонавтов 106 во дворе очень глубокие ямы скоро там акулы заведутся,но я не уверен в целесообразности ремонта ям,там постоянно идет разгрузка машин фикс прайса,томато и пива.
Ответить
