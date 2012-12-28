Все новости
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК
Общество
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Общество
137
31 минуту назад
1

Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК

Во время гарантийного срока образовался провал на велодорожке, просели дождеприемные колодцы, плитка и асфальт, выявлены неисправность 93 светильников, износ и разрушение разметки.

Арбитражный суд рассматривает иск муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Липецка» к ООО «Стройотдел»: заказчик требует с подрядчика по муниципальному контракту устранить дефекты на реконструированной дороге по улице 50 лет НЛМК.

«Как указано в иске, в декабре 2022 года были выполнены и оплачены работы по реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК. Но (...) в период гарантийного срока образовался провал на покрытии велодорожки в районе остановки «Набережная», произошла просадка дождеприемных колодцев, также выявлены неисправность 93 светильников наружного освещения, просадка плиточного и асфальтобетонного покрытия в районе остановки «50 лет НЛМК», износ и разрушение горизонтальной разметки. Об этом составлен соответствующий акт с просьбой устранить недостатки. Но в указанный срок замечания подрядчиком не были устранены», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

333lz5jnnq8wlfkv4khz91nvqix3jni6.webp

По делу проведена судебная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной провала на велосипедной дорожке стало расхождение стыков крышек лотков теплотрассы, что привело к нарушению изоляции теплотрассы, которая проходит под спорным провалом.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц акционерное общество «РИР ЭНЕРГО», общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк», общество с ограниченной ответственностью «НАВАСТРОЙ» (субподрядчик, выполнявший работы по горизонтальной разметке).

Представитель фирмы-подрядчика оспаривает требование об устранении провала, ссылаясь на выводы экспертизы. Также он возражает против удовлетворения требований об устранении просадки плиточного покрытия тротуаров, полагая, что она возникла из-за аварии на водопроводе «РВК-Липецк». Однако «РВК-Липецк» полагает недоказанной причинно-следственную связь между протечкой и просадкой покрытия.

Кроме того, ООО «Стройотдел» указало, что просадка дождеприемных колодцев уже устранена, работа светильников наружного освещения восстановлена, просадка асфальтобетонного покрытия дороги в районе остановки «50 лет НЛМК» устранена. В связи с этим эти пункты исключили из иска.

ООО «НАВАСТРОЙ» просит в удовлетворении требований в части восстановления горизонтальной разметки отказать, так как гарантийный срок на результат работ по её нанесению истек ещё в ноябре 2023 года.

10 сентября в суде будет рассмотрено назначении экспертизы для установления причин просадки плиточного покрытия тротуара.
дороги
благоустройство
0
0
0
0
3

Комментарии (1)

Сначала новые
Юрист
14 минут назад
Теперь будут иметь друг на друга выставлять. Фактически минимум четыре стороны с требованиями. Суд будет разбираться долго. Но... Короче, уверенности нет.
Ответить
