31 минуту назад
Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК
Во время гарантийного срока образовался провал на велодорожке, просели дождеприемные колодцы, плитка и асфальт, выявлены неисправность 93 светильников, износ и разрушение разметки.
«Как указано в иске, в декабре 2022 года были выполнены и оплачены работы по реконструкции дороги по улице 50 лет НЛМК. Но (...) в период гарантийного срока образовался провал на покрытии велодорожки в районе остановки «Набережная», произошла просадка дождеприемных колодцев, также выявлены неисправность 93 светильников наружного освещения, просадка плиточного и асфальтобетонного покрытия в районе остановки «50 лет НЛМК», износ и разрушение горизонтальной разметки. Об этом составлен соответствующий акт с просьбой устранить недостатки. Но в указанный срок замечания подрядчиком не были устранены», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По делу проведена судебная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной провала на велосипедной дорожке стало расхождение стыков крышек лотков теплотрассы, что привело к нарушению изоляции теплотрассы, которая проходит под спорным провалом.
Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц акционерное общество «РИР ЭНЕРГО», общество с ограниченной ответственностью «РВК-Липецк», общество с ограниченной ответственностью «НАВАСТРОЙ» (субподрядчик, выполнявший работы по горизонтальной разметке).
Представитель фирмы-подрядчика оспаривает требование об устранении провала, ссылаясь на выводы экспертизы. Также он возражает против удовлетворения требований об устранении просадки плиточного покрытия тротуаров, полагая, что она возникла из-за аварии на водопроводе «РВК-Липецк». Однако «РВК-Липецк» полагает недоказанной причинно-следственную связь между протечкой и просадкой покрытия.
Кроме того, ООО «Стройотдел» указало, что просадка дождеприемных колодцев уже устранена, работа светильников наружного освещения восстановлена, просадка асфальтобетонного покрытия дороги в районе остановки «50 лет НЛМК» устранена. В связи с этим эти пункты исключили из иска.
ООО «НАВАСТРОЙ» просит в удовлетворении требований в части восстановления горизонтальной разметки отказать, так как гарантийный срок на результат работ по её нанесению истек ещё в ноябре 2023 года.
10 сентября в суде будет рассмотрено назначении экспертизы для установления причин просадки плиточного покрытия тротуара.
Комментарии (1)