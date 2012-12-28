20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Общество
28 минут назад
В устье реки Липовки рисуют птиц
Напомним, GOROD48 анонсировал появление мурала в середине августа. Его наносят на стену, просматриваемую со спуска и Городища.
Готовить стену художники начали в минувшую среду. К пятнице, 29 августа, Никита и Николай должны закончить часть росписи. Тогда же запустят воду в Комсомольский пруд — в ближайшие выходные на Городище пройдет гастрофестиваль «Вкусный город». Остальную часть росписи художники нанесут с лесов, установленных в воду. Полностью закончить мурал, от ремонтируемого моста до пешеходного мостика, Никита и Николай собираются в сентябре.
Яркого названия у мурала нет. На композиции птицы, занесенные в Красную книгу и встречающиеся в Липецкой области: белый и черный аисты, большая белая цапля, выпь малая, лебедь-шипун и утки. Последние — не краснокнижные, но их очень много на Комсомольском пруду.
— Художника не надо ограничивать. Ему надо дать задумку и возможность в ней расцвести. Она расцвела. Идея появилась сама собой. Мы немного потом скорректировали цвета, чтобы они были не слишком яркими. Сейчас они лаконично смотрятся со спуска, если посмотреть через кусты. Мурал будет еще отражаться в воде — природная тема. Нам пришлось послушать и критику, конечно, со стороны руководства. Мы внесли изменения, добавили больше зелени, что-то сделали покрупнее, чтобы издалека смотрелось. В итоге главе понравилось, совету нашему понравилось. Я думаю, что и жителям города понравится, — рассказал GOROD48 заместитель главного архитектора Липецка Дмитрий Буцаев.
— Нам идея понравилось. Стена хорошо просматриваемая, находится в центре города, — добавил Никита Старцев.
Художники сначала отмыли стену, отшлифовали ее и загрунтовали. В работе они используют акриловые краски. Готовый мурал покроют лаком.
— Обычно такие работы никто не изрисовывает — в негласном кодексе граффити красивые работы не портят, — уверен Николай Рысляев.
Художники дают двухлетнюю гарантию на свою работу. В течение этого срока они обязуются устранять недоделки, если такие появятся. Вандализм к ним не относится.
На мурал нанесут QR-коды, ведущие на информацию о нарисованных птицах.
