Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Общество
595
46 минут назад
4
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Усилий «РВК-Липецк», УК «Союз» и мэрии оказалось недостаточно, чтобы привести здание в надлежащий вид.
Напомним, из-за текущей канализации жители дома периодически остаются без света, воды и интернета.
Неделю назад в компании «РВК-Липецк», УК «Союз» и мэрии заверили, что делают все возможное, чтобы привести здание в надлежащий вид.
«Из-за дефектов, допущенных ООО «СЗ «Строймастер», здание, введенное в эксплуатацию в 2020 году, находится в непригодном состоянии. Так, подвал и прилегающая территория систематически затапливаются канализационными стоками, из-за коммунальных аварий подача воды и электроэнергии осуществляется с перебоями. Кроме того, кровля повреждена и протекает, отмостка разрушена. В апреле прошлого года судом на застройщика возложена обязанность провести ремонтные работы, однако до настоящего времени решение не исполнено. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении регионального Следкома.
0
0
2
0
6
Комментарии (4)