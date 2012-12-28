Все новости
Общество
595
46 минут назад
4

Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина

Усилий «РВК-Липецк», УК «Союз» и мэрии оказалось недостаточно, чтобы привести здание в надлежащий вид.

Глава Следкома Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования в связи с обращениями о нарушении прав жильцов дома улице Ударников, 24.

Напомним, из-за текущей канализации жители дома периодически остаются без света, воды и интернета.

Неделю назад в компании «РВК-Липецк», УК «Союз» и мэрии заверили, что делают все возможное, чтобы привести здание в надлежащий вид.

«Из-за дефектов, допущенных ООО «СЗ «Строймастер», здание, введенное в эксплуатацию в 2020 году, находится в непригодном состоянии. Так, подвал и прилегающая территория систематически затапливаются канализационными стоками, из-за коммунальных аварий подача воды и электроэнергии осуществляется с перебоями. Кроме того, кровля повреждена и протекает, отмостка разрушена. В апреле прошлого года судом на застройщика возложена обязанность провести ремонтные работы, однако до настоящего времени решение не исполнено. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении регионального Следкома.
канализация
засор
Бастрыкин
0
0
2
0
6

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда жизни.
4 минуты назад
Когда уберут позорище г Липецка блошиный рынок ?????
Ответить
С 123 АВ
11 минут назад
Ушинского д.54, тоже разрушения конструкции дома, с явным дефектом застройщика!
Ответить
Срок службы нового
17 минут назад
Здания пять лет это надо в книгу рекордов гиннеса занести
Ответить
Купец
27 минут назад
Квартирки покупали с закрытыми глазами? Или подешевке взяли, а теперь качество требуют через 5 лет
Ответить
