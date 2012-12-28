Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Читать все
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Общество
«Вам букет»: после звонка из службы доставки цветов женщина лишилась полумиллиона рублей
Происшествия
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Снять кольца 30-летнему мужчине и 44-летней женщине помогли спасатели
Общество
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Мальчик и женщина попали под автомобили: оба госпитализированы
Происшествия
Читать все
Общество
415
50 минут назад
4

После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек

Осталось подать горячую воду еще в 45 домов в микрорайонах, запитанных от Юго-Западной котельной.

Вчера глава Липецка Роман Ченцов раскритиковал в своем Telegram-канале работу «РИР Энерго», которая, по его словам, недостаточно оперативно восстанавливает теплосети после гидравлических испытаний. Мэр предложил энергетикам сформировать дополнительные бригады для такой работы, чтобы решить проблемы горожан к 1 сентября. А уже сегодня региональный филиал «РИР Энерго» заявил, что подал горячую воду в 36 домов «Университетского», оставшихся без нее после аварии на улице Московской. Энергетики сообщили, что осталось подать воду еще в 45 домов новых микрорайонов города, запитанных от Юго-Западной котельной.

По данным GOROD48, глава Липецка настаивает на возобновлении горячего водоснабжения этих домов к вечеру сегодняшнего дня. В своем релизе «РИР Энерго» ответило мэру, что «для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить горячее водоснабжение в оставшихся домах, с сегодняшнего дня привлечены дополнительные бригады подрядных организаций».

По данным GOROD48, горячей воды нет еще порядка в 60 многоэтажках, разбросанных по всему городу, из-за аварий на трубопроводах, непосредственно к ним примыкающих. На восстановление ее подачи потребуется не один день.

Всего с начала проведения гидравлических испытаний энергетики устранили 480 повреждений на сетях, заменили 8 километров трубопроводов, восстановили 10 тысяч кв.м асфальта.
авария на сетях
0
0
3
2
4

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
25 минут назад
почаще бы мэр возмущался, глядишь и порядок навелся!
Ответить
65+
26 минут назад
Первое отключение вместо 2 недель было месяц а второе с 7 августа ещё не закончилось по всему 24 району теку реки устранения нет значит воды нам не видать ещё долго .
Ответить
Александр Н.
40 минут назад
Это хорошо,что дали горячую воду,да только в такой спешке не будет ли снова аварий.
Ответить
Бабка Первая
45 минут назад
Могут, значит) И дополнительные бригады вмиг нашлись.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить