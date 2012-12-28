20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
После возмущения мэра «РИР Энерго» восстановило подачу горячей воды в 36 липецких многоэтажек
Осталось подать горячую воду еще в 45 домов в микрорайонах, запитанных от Юго-Западной котельной.
По данным GOROD48, глава Липецка настаивает на возобновлении горячего водоснабжения этих домов к вечеру сегодняшнего дня. В своем релизе «РИР Энерго» ответило мэру, что «для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить горячее водоснабжение в оставшихся домах, с сегодняшнего дня привлечены дополнительные бригады подрядных организаций».
По данным GOROD48, горячей воды нет еще порядка в 60 многоэтажках, разбросанных по всему городу, из-за аварий на трубопроводах, непосредственно к ним примыкающих. На восстановление ее подачи потребуется не один день.
Всего с начала проведения гидравлических испытаний энергетики устранили 480 повреждений на сетях, заменили 8 километров трубопроводов, восстановили 10 тысяч кв.м асфальта.
