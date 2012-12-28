Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен ночью над Липецкой областью
Происшествия
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Мэрия выделила 10 миллионов рублей на возмещение ущерба липчанам от атак БПЛА
Происшествия
16-летний подросток без прав насмерть сбил 68-летнего пенсионера и скрылся: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Под угрозой атаки БПЛА вся область
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Общество
Сегодня в Липецке: сколько стоят сборы ребёнка в школу, горожане хотят 4-дневную рабочую неделю
Общество
В липецком медвузе оборудованы симуляционный центр и маленький аналог фармзавода
Общество
42-летний мужчина разбил кирпичом автомобиль сына соседа
Происшествия
Читать все
Россельхознадзор начал проверку несанкционированной торговли молоком в Липецкой области
Общество
В устье реки Липовки рисуют птиц
Общество
Девятилетнего мальчика по пути в школу укусила собака: её хозяин выплатит 20 000 рублей
Происшествия
Провал за провалом: через суд требуют устранить дефекты на дороге по улице 50 лет НЛМК
Общество
Лишь 20 заявок подано на участие в программе «Мой двор» на 2026 год
Общество
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Происшествия
Возможности оздоровления своих сотрудников обсудили участники HR-клуба
Общество
Читать все
Общество
82
10 минут назад

Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»

В Липецком горсовете подытожили работу шестого созыва депутатов.

Сегодня состоялась последняя, 68-я, сессия Липецкого городского Совета шестого созыва, избранного в сентябре 2020 года. Даже на ней депутаты выполняли свою обычную работу — утвердили очередные поправки в бюджет Липецка (его доходы и расходы выросли на 615,8 млн рублей), рассмотрели реализацию двух муниципальных программ, сняли с контроля ряд выполненных депутатских решений, увековечили память Героя Советского Союза, главного маршала СССР Константина Вершинина (памятник единственному советскому маршалу, имеющему непосредственное отношение к Липецку — он был его военным комендантом и руководителем автокурсов — установят в сквере у областного Центра культуры)… Но, конечно, тень прощания с горсоветом незримо витала в воздухе для тех депутатов из 36, которые заканчивают парламентскую работу, а их — треть от общего числа (остальные решили побороться за мандат нового созыва).

IMG_3304 ред.jpg

IMG_3741 ред.jpg

— К сожалению, сегодня у нас завершающая сессия шестого созыва. И я бы в связи с этим хотел бы вас поблагодарить за всю ту слаженную напряженную работу, которую вы проделали за эти пять лет на благо каждого жителя города, — обратился к депутатам глава Липецка Роман Ченцов. — Каждое ваше решение исходило от сердца, от души. Чуть более года назад вы оказали мне доверие, избрав главой Липецка. За это время горсовету и мэрии удалось стать одной сплоченной дружной командой. Что-то нам удалось сделать за этот год, что-то нет — мы будем работать уже с горсоветом нового созыва, но я хочу сказать спасибо за плодотворную работу лично каждому из вас. Спасибо вам и за ту критику, которую мы от вас слышали, и за ваши инициативы, которые были вами выдвинуты, за принятые нормативно-правовые акты, которые стали основой развития нашего с вами города. Хочу пожелать вам здоровья и удачи!

IMG_3374 ред.jpg

Шестой созыв в 2024-м принял отставку мэра Евгении Уваркиной и дал путевку в жизнь новому главе Липецка, Роману Ченцову. За пять лет в горсовете сменился и председатель — Александр Афанасьев в начале 2023 года уступил место Евгении Фрай. Таким образом, впервые за 100-летнюю историю горсовета его возглавила женщина.

— Надеюсь, я достойно приняла от вас знамя? — шепнула Евгения Фрай Александру Афанасьеву во время его награждения благодарностью главы города и благодарственным письмом горсовета.

IMG_3400 ред.jpg

За свою пятилетку шестой созыв рассмотрел на сессиях 782 вопроса, а с учетом вынесенных на рассмотрение семи профильных комиссий — на порядок больше. Депутаты приняли 1021 решение, 298 нормативных правовых актов, внесли 51 изменение в бюджет. О главном. Был обновлен Устав города — изменения коснулись важных сфер жизни — от дорожного контроля и благоустройства до теплоснабжения и полномочий мэра. С большим общественным резонансом принят новый Генплан развития Липецка до 2042 года — по инициативе депутатов из него исключили возможность перевода территорий частного сектора, садоводств и гаражных кооперативов в зону многоэтажной застройки. Утверждены Правила благоустройства Липецка — документ регулирует деятельность хозсубъектов в плане ответственности за благоустройство, в т.ч. после земляных работ, содержание общественных территорий, внешний вид фасадов, уборку города, озеленение и освещение. Введены правила для средств индивидуальной мобильности — депутаты ужесточили требования к электросамокатам, ограничили их скорость в парках и на отдельных улицах. Шестой созыв сохранил бесплатный дачный проезд для всех липчан, расширил льготы по имущественному налогу, предоставил преференции общественным, спортивным и образовательным организациям.

А еще в отличие от пятого созыва в шестом ни один из 36-ти депутатов досрочно не расстался с мандатом, не попал под следствие и суд.

— У депутатов шестого созыва появились новые возможности для развития города. По моему мнению, был сделан большой скачок в части благоустройства как общественных пространств —парков, пляжей, скверов, памятников, так и точечного благоустройства благодаря новой муниципальной программе «Мой двор». Липецк стал одним из первых городов в стране, где началась модернизация старых школ и детсадов. Мы начали серьезные инфраструктурные проекты — капремонтов мостов и модернизацию трамвайной сети. Вот уже третий год ведется реабилитации водопроводных и канализационных сетей, станции аэрации, — прокомментировал работу созыва заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.

IMG_3364 ред.jpg

— Наша пятилетка началась достаточно напряженно. Мы же помним ковид. Мы никогда еще не имели дела с эпидемией такого глобального масштаба. Тогда мы решали срочные общегородские задачи, много помогали жителям и медикам. В 2022 году началось СВО. Мы начали поддерживать наших ребят, которые защищают Родину, техникой и гуманитарными грузами, помогать их семьям. По мнению федеральной власти, Липецкая область — одна из лучших в этом направлении. Особенностью этого созыва стало кардинальное изменение концепции взаимодействия мэрии с депутатами и горожанами в лучшую сторону. Депутатам с помощью городской администрации удалось сдвинуть с мертвой точки в округах достаточно много проблемных историй с точечным благоустройством по наказам избирателей благодаря поддержке губернатора Артамонова: вместо ранее выделявшегося на это миллиона депутаты в прошлом году получили пять, а в этом году — 10 миллионов рублей на округ, — сказал депутат Станислав Каменецкий.

IMG_3552 ред.jpg

— Этот созыв отработал продуктивно. У меня были замечательные коллеги по депутатскому корпусу. Мы вместе приняли много нормативных актов, положительно повлиявших на жизнь горожан. Я очень довольна новым видом проспекта Победы, программой обновления школ, появлением на базе бывшего «Октября» театра «Казаки России». Я удовлетворена тем, что сделала для своих избирателей, хотя хотелось бы, конечно, больше. Я благодарна жителям города за их неравнодушие. Благодаря их инициативам, напористости мы отремонтировали улицу Депутатскую, к которой никто не прикасался 20 лет, обновили восемь улиц частного сектора, — поделилась своим мнением о работе депутат Вера Урываева.

IMG_3309 ред.jpg

—За эти пять лет большие изменения произошли в точечном благоустройстве как по программе «Мой двор», так и в формировании комфортной городской среды. В двух новых жилых массивах появились новые аллеи и скверы. Почти закончено благоустройство пространства между железнодорожной веткой, детской областной больницей и микрорайоном «Виктория» с организацией нормального перехода через рельсы. В «Университетском» и «Елецком» отремонтированы дороги, в «Елецком» построены новые, изменена схема движения пассажирского транспорта с сохранением существующих и созданием новых парковочных мест. Все это — плоды взаимодействия горсовета с мэрией, — сказал депутат Дмитрий Погорелов.

IMG_3602 ред.jpg

После завершения сессии спикер горсовета Евгения Фрай назвала шестой созыв классным. Поблагодарив коллег за работу, она сказала, что сегодня для 36 депутатов завершается пятилетняя глава общей истории — истории работы, диалога и реальных дел для людей.

— Наш Совет стал настоящей командой, которая не ждала указаний сверху, а сама инициировала изменения, жестко контролировала исполнение и была голосом жителей во власти. Мы доказали, что представительная власть — это не просто «обсудить», а реальный инструмент влияния на жизнь города. Самое главное, чего нам удалось достичь — выстроить прочный, конструктивный и деловой альянс с мэрией Липецка. Мы научились не противопоставлять себя исполнительной власти, а быть для нее требовательным, но справедливым партнером. Не было ни одной значимой инициативы, которую мы бы не обсуждали вместе, сверяя часы и находя компромиссы в интересах горожан. Эта синергия — наше главное достижение.

Евгения Фрай вспомнила, что было сделано за эти пять лет в связке с мэрией. В частности, городской бюджет вырос почти вдвое: с 15 до 27 миллиардов рублей. «Это не просто цифры. Это — новые школы, детские сады, дороги и мосты, общественные пространства, коммунальная инфраструктура. Мы не просто голосовали за эти суммы, мы ежемесячно контролировали, чтобы каждая копейка работала на людей».

IMG_3783 ред.jpg

— Коллеги! Нас 36 человек — учителей, врачей, металлургов, строителей, предпринимателей. У нас разные взгляды, но нас объединяло одно — желание сделать Липецк лучше. И мы это сделали. Я горжусь, что работала с вами в одной команде. Этот созыв показал, что когда депутаты и исполнительная власть работают рука об руку, нет нерешаемых задач. Спасибо вам за вашу энергию, вашу принципиальность и вашу преданность родному городу. Уверена, что тот фундамент, который мы заложили, станет основой для новых побед Липецка в будущем!

После сессии депутаты и работники аппарата горсовета сделали памятные фото на входе в здание на Советской, 22, где вместе проработали последние пять лет.

IMG_3837 ред.jpg
фото: Липецкий горсовет
Липецкий горсовет
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить