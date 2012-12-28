20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
В Липецком горсовете подытожили работу шестого созыва депутатов.
— К сожалению, сегодня у нас завершающая сессия шестого созыва. И я бы в связи с этим хотел бы вас поблагодарить за всю ту слаженную напряженную работу, которую вы проделали за эти пять лет на благо каждого жителя города, — обратился к депутатам глава Липецка Роман Ченцов. — Каждое ваше решение исходило от сердца, от души. Чуть более года назад вы оказали мне доверие, избрав главой Липецка. За это время горсовету и мэрии удалось стать одной сплоченной дружной командой. Что-то нам удалось сделать за этот год, что-то нет — мы будем работать уже с горсоветом нового созыва, но я хочу сказать спасибо за плодотворную работу лично каждому из вас. Спасибо вам и за ту критику, которую мы от вас слышали, и за ваши инициативы, которые были вами выдвинуты, за принятые нормативно-правовые акты, которые стали основой развития нашего с вами города. Хочу пожелать вам здоровья и удачи!
Шестой созыв в 2024-м принял отставку мэра Евгении Уваркиной и дал путевку в жизнь новому главе Липецка, Роману Ченцову. За пять лет в горсовете сменился и председатель — Александр Афанасьев в начале 2023 года уступил место Евгении Фрай. Таким образом, впервые за 100-летнюю историю горсовета его возглавила женщина.
— Надеюсь, я достойно приняла от вас знамя? — шепнула Евгения Фрай Александру Афанасьеву во время его награждения благодарностью главы города и благодарственным письмом горсовета.
За свою пятилетку шестой созыв рассмотрел на сессиях 782 вопроса, а с учетом вынесенных на рассмотрение семи профильных комиссий — на порядок больше. Депутаты приняли 1021 решение, 298 нормативных правовых актов, внесли 51 изменение в бюджет. О главном. Был обновлен Устав города — изменения коснулись важных сфер жизни — от дорожного контроля и благоустройства до теплоснабжения и полномочий мэра. С большим общественным резонансом принят новый Генплан развития Липецка до 2042 года — по инициативе депутатов из него исключили возможность перевода территорий частного сектора, садоводств и гаражных кооперативов в зону многоэтажной застройки. Утверждены Правила благоустройства Липецка — документ регулирует деятельность хозсубъектов в плане ответственности за благоустройство, в т.ч. после земляных работ, содержание общественных территорий, внешний вид фасадов, уборку города, озеленение и освещение. Введены правила для средств индивидуальной мобильности — депутаты ужесточили требования к электросамокатам, ограничили их скорость в парках и на отдельных улицах. Шестой созыв сохранил бесплатный дачный проезд для всех липчан, расширил льготы по имущественному налогу, предоставил преференции общественным, спортивным и образовательным организациям.
А еще в отличие от пятого созыва в шестом ни один из 36-ти депутатов досрочно не расстался с мандатом, не попал под следствие и суд.
— У депутатов шестого созыва появились новые возможности для развития города. По моему мнению, был сделан большой скачок в части благоустройства как общественных пространств —парков, пляжей, скверов, памятников, так и точечного благоустройства благодаря новой муниципальной программе «Мой двор». Липецк стал одним из первых городов в стране, где началась модернизация старых школ и детсадов. Мы начали серьезные инфраструктурные проекты — капремонтов мостов и модернизацию трамвайной сети. Вот уже третий год ведется реабилитации водопроводных и канализационных сетей, станции аэрации, — прокомментировал работу созыва заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.
— Наша пятилетка началась достаточно напряженно. Мы же помним ковид. Мы никогда еще не имели дела с эпидемией такого глобального масштаба. Тогда мы решали срочные общегородские задачи, много помогали жителям и медикам. В 2022 году началось СВО. Мы начали поддерживать наших ребят, которые защищают Родину, техникой и гуманитарными грузами, помогать их семьям. По мнению федеральной власти, Липецкая область — одна из лучших в этом направлении. Особенностью этого созыва стало кардинальное изменение концепции взаимодействия мэрии с депутатами и горожанами в лучшую сторону. Депутатам с помощью городской администрации удалось сдвинуть с мертвой точки в округах достаточно много проблемных историй с точечным благоустройством по наказам избирателей благодаря поддержке губернатора Артамонова: вместо ранее выделявшегося на это миллиона депутаты в прошлом году получили пять, а в этом году — 10 миллионов рублей на округ, — сказал депутат Станислав Каменецкий.
— Этот созыв отработал продуктивно. У меня были замечательные коллеги по депутатскому корпусу. Мы вместе приняли много нормативных актов, положительно повлиявших на жизнь горожан. Я очень довольна новым видом проспекта Победы, программой обновления школ, появлением на базе бывшего «Октября» театра «Казаки России». Я удовлетворена тем, что сделала для своих избирателей, хотя хотелось бы, конечно, больше. Я благодарна жителям города за их неравнодушие. Благодаря их инициативам, напористости мы отремонтировали улицу Депутатскую, к которой никто не прикасался 20 лет, обновили восемь улиц частного сектора, — поделилась своим мнением о работе депутат Вера Урываева.
—За эти пять лет большие изменения произошли в точечном благоустройстве как по программе «Мой двор», так и в формировании комфортной городской среды. В двух новых жилых массивах появились новые аллеи и скверы. Почти закончено благоустройство пространства между железнодорожной веткой, детской областной больницей и микрорайоном «Виктория» с организацией нормального перехода через рельсы. В «Университетском» и «Елецком» отремонтированы дороги, в «Елецком» построены новые, изменена схема движения пассажирского транспорта с сохранением существующих и созданием новых парковочных мест. Все это — плоды взаимодействия горсовета с мэрией, — сказал депутат Дмитрий Погорелов.
После завершения сессии спикер горсовета Евгения Фрай назвала шестой созыв классным. Поблагодарив коллег за работу, она сказала, что сегодня для 36 депутатов завершается пятилетняя глава общей истории — истории работы, диалога и реальных дел для людей.
— Наш Совет стал настоящей командой, которая не ждала указаний сверху, а сама инициировала изменения, жестко контролировала исполнение и была голосом жителей во власти. Мы доказали, что представительная власть — это не просто «обсудить», а реальный инструмент влияния на жизнь города. Самое главное, чего нам удалось достичь — выстроить прочный, конструктивный и деловой альянс с мэрией Липецка. Мы научились не противопоставлять себя исполнительной власти, а быть для нее требовательным, но справедливым партнером. Не было ни одной значимой инициативы, которую мы бы не обсуждали вместе, сверяя часы и находя компромиссы в интересах горожан. Эта синергия — наше главное достижение.
Евгения Фрай вспомнила, что было сделано за эти пять лет в связке с мэрией. В частности, городской бюджет вырос почти вдвое: с 15 до 27 миллиардов рублей. «Это не просто цифры. Это — новые школы, детские сады, дороги и мосты, общественные пространства, коммунальная инфраструктура. Мы не просто голосовали за эти суммы, мы ежемесячно контролировали, чтобы каждая копейка работала на людей».
— Коллеги! Нас 36 человек — учителей, врачей, металлургов, строителей, предпринимателей. У нас разные взгляды, но нас объединяло одно — желание сделать Липецк лучше. И мы это сделали. Я горжусь, что работала с вами в одной команде. Этот созыв показал, что когда депутаты и исполнительная власть работают рука об руку, нет нерешаемых задач. Спасибо вам за вашу энергию, вашу принципиальность и вашу преданность родному городу. Уверена, что тот фундамент, который мы заложили, станет основой для новых побед Липецка в будущем!
После сессии депутаты и работники аппарата горсовета сделали памятные фото на входе в здание на Советской, 22, где вместе проработали последние пять лет.
фото: Липецкий горсовет
