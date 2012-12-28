Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»

В Липецком горсовете подытожили работу шестого созыва депутатов.

фото: Липецкий горсовет

Сегодня состоялась последняя, 68-я, сессия Липецкого городского Совета шестого созыва, избранного в сентябре 2020 года. Даже на ней депутаты выполняли свою обычную работу — утвердили очередные поправки в бюджет Липецка (его доходы и расходы выросли на 615,8 млн рублей), рассмотрели реализацию двух муниципальных программ, сняли с контроля ряд выполненных депутатских решений, увековечили память Героя Советского Союза, главного маршала СССР Константина Вершинина (памятник единственному советскому маршалу, имеющему непосредственное отношение к Липецку — он был его военным комендантом и руководителем автокурсов — установят в сквере у областного Центра культуры)… Но, конечно, тень прощания с горсоветом незримо витала в воздухе для тех депутатов из 36, которые заканчивают парламентскую работу, а их — треть от общего числа (остальные решили побороться за мандат нового созыва).— К сожалению, сегодня у нас завершающая сессия шестого созыва. И я бы в связи с этим хотел бы вас поблагодарить за всю ту слаженную напряженную работу, которую вы проделали за эти пять лет на благо каждого жителя города, — обратился к депутатам глава Липецка Роман Ченцов. — Каждое ваше решение исходило от сердца, от души. Чуть более года назад вы оказали мне доверие, избрав главой Липецка. За это время горсовету и мэрии удалось стать одной сплоченной дружной командой. Что-то нам удалось сделать за этот год, что-то нет — мы будем работать уже с горсоветом нового созыва, но я хочу сказать спасибо за плодотворную работу лично каждому из вас. Спасибо вам и за ту критику, которую мы от вас слышали, и за ваши инициативы, которые были вами выдвинуты, за принятые нормативно-правовые акты, которые стали основой развития нашего с вами города. Хочу пожелать вам здоровья и удачи!Шестой созыв в 2024-м принял отставку мэра Евгении Уваркиной и дал путевку в жизнь новому главе Липецка, Роману Ченцову. За пять лет в горсовете сменился и председатель — Александр Афанасьев в начале 2023 года уступил место Евгении Фрай. Таким образом, впервые за 100-летнюю историю горсовета его возглавила женщина.— Надеюсь, я достойно приняла от вас знамя? — шепнула Евгения Фрай Александру Афанасьеву во время его награждения благодарностью главы города и благодарственным письмом горсовета.За свою пятилетку шестой созыв рассмотрел на сессиях 782 вопроса, а с учетом вынесенных на рассмотрение семи профильных комиссий — на порядок больше. Депутаты приняли 1021 решение, 298 нормативных правовых актов, внесли 51 изменение в бюджет. О главном. Был обновлен Устав города — изменения коснулись важных сфер жизни — от дорожного контроля и благоустройства до теплоснабжения и полномочий мэра. С большим общественным резонансом принят новый Генплан развития Липецка до 2042 года — по инициативе депутатов из него исключили возможность перевода территорий частного сектора, садоводств и гаражных кооперативов в зону многоэтажной застройки. Утверждены Правила благоустройства Липецка — документ регулирует деятельность хозсубъектов в плане ответственности за благоустройство, в т.ч. после земляных работ, содержание общественных территорий, внешний вид фасадов, уборку города, озеленение и освещение. Введены правила для средств индивидуальной мобильности — депутаты ужесточили требования к электросамокатам, ограничили их скорость в парках и на отдельных улицах. Шестой созыв сохранил бесплатный дачный проезд для всех липчан, расширил льготы по имущественному налогу, предоставил преференции общественным, спортивным и образовательным организациям.А еще в отличие от пятого созыва в шестом ни один из 36-ти депутатов досрочно не расстался с мандатом, не попал под следствие и суд.— У депутатов шестого созыва появились новые возможности для развития города. По моему мнению, был сделан большой скачок в части благоустройства как общественных пространств —парков, пляжей, скверов, памятников, так и точечного благоустройства благодаря новой муниципальной программе «Мой двор». Липецк стал одним из первых городов в стране, где началась модернизация старых школ и детсадов. Мы начали серьезные инфраструктурные проекты — капремонтов мостов и модернизацию трамвайной сети. Вот уже третий год ведется реабилитации водопроводных и канализационных сетей, станции аэрации, — прокомментировал работу созыва заместитель председателя горсовета Борис Понаморев.— Наша пятилетка началась достаточно напряженно. Мы же помним ковид. Мы никогда еще не имели дела с эпидемией такого глобального масштаба. Тогда мы решали срочные общегородские задачи, много помогали жителям и медикам. В 2022 году началось СВО. Мы начали поддерживать наших ребят, которые защищают Родину, техникой и гуманитарными грузами, помогать их семьям. По мнению федеральной власти, Липецкая область — одна из лучших в этом направлении. Особенностью этого созыва стало кардинальное изменение концепции взаимодействия мэрии с депутатами и горожанами в лучшую сторону. Депутатам с помощью городской администрации удалось сдвинуть с мертвой точки в округах достаточно много проблемных историй с точечным благоустройством по наказам избирателей благодаря поддержке губернатора Артамонова: вместо ранее выделявшегося на это миллиона депутаты в прошлом году получили пять, а в этом году — 10 миллионов рублей на округ, — сказал депутат Станислав Каменецкий.— Этот созыв отработал продуктивно. У меня были замечательные коллеги по депутатскому корпусу. Мы вместе приняли много нормативных актов, положительно повлиявших на жизнь горожан. Я очень довольна новым видом проспекта Победы, программой обновления школ, появлением на базе бывшего «Октября» театра «Казаки России». Я удовлетворена тем, что сделала для своих избирателей, хотя хотелось бы, конечно, больше. Я благодарна жителям города за их неравнодушие. Благодаря их инициативам, напористости мы отремонтировали улицу Депутатскую, к которой никто не прикасался 20 лет, обновили восемь улиц частного сектора, — поделилась своим мнением о работе депутат Вера Урываева.—За эти пять лет большие изменения произошли в точечном благоустройстве как по программе «Мой двор», так и в формировании комфортной городской среды. В двух новых жилых массивах появились новые аллеи и скверы. Почти закончено благоустройство пространства между железнодорожной веткой, детской областной больницей и микрорайоном «Виктория» с организацией нормального перехода через рельсы. В «Университетском» и «Елецком» отремонтированы дороги, в «Елецком» построены новые, изменена схема движения пассажирского транспорта с сохранением существующих и созданием новых парковочных мест. Все это — плоды взаимодействия горсовета с мэрией, — сказал депутат Дмитрий Погорелов.После завершения сессии спикер горсовета Евгения Фрай назвала шестой созыв классным. Поблагодарив коллег за работу, она сказала, что сегодня для 36 депутатов завершается пятилетняя глава общей истории — истории работы, диалога и реальных дел для людей.— Наш Совет стал настоящей командой, которая не ждала указаний сверху, а сама инициировала изменения, жестко контролировала исполнение и была голосом жителей во власти. Мы доказали, что представительная власть — это не просто «обсудить», а реальный инструмент влияния на жизнь города. Самое главное, чего нам удалось достичь — выстроить прочный, конструктивный и деловой альянс с мэрией Липецка. Мы научились не противопоставлять себя исполнительной власти, а быть для нее требовательным, но справедливым партнером. Не было ни одной значимой инициативы, которую мы бы не обсуждали вместе, сверяя часы и находя компромиссы в интересах горожан. Эта синергия — наше главное достижение.Евгения Фрай вспомнила, что было сделано за эти пять лет в связке с мэрией. В частности, городской бюджет вырос почти вдвое: с 15 до 27 миллиардов рублей. «Это не просто цифры. Это — новые школы, детские сады, дороги и мосты, общественные пространства, коммунальная инфраструктура. Мы не просто голосовали за эти суммы, мы ежемесячно контролировали, чтобы каждая копейка работала на людей».— Коллеги! Нас 36 человек — учителей, врачей, металлургов, строителей, предпринимателей. У нас разные взгляды, но нас объединяло одно — желание сделать Липецк лучше. И мы это сделали. Я горжусь, что работала с вами в одной команде. Этот созыв показал, что когда депутаты и исполнительная власть работают рука об руку, нет нерешаемых задач. Спасибо вам за вашу энергию, вашу принципиальность и вашу преданность родному городу. Уверена, что тот фундамент, который мы заложили, станет основой для новых побед Липецка в будущем!После сессии депутаты и работники аппарата горсовета сделали памятные фото на входе в здание на Советской, 22, где вместе проработали последние пять лет.