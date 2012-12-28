Все новости
Общество
336
сегодня, 15:55
1

Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина

Сквер на улице Терешковой должен быть готов к 12 сентября.

В сквере имени генерал-майора Владимира Варакина, который находится рядом со зданием Ростелекома на улице Терешковой, 35, началось благоустройство.

Владимир Варакин с 1992 по 1997 годы возглавлял управление ФСБ по Липецкой области. Также работал директором по безопасности липецкого филиала «Ростелекома» — компания и стала инициатором благоустройства сквера его имени.

В сквере уже завершены дренажные работы. Сейчас рабочие укладывают бордюры и плитку, готовят поверхности под будущий мемориал Владимира Варакина. После этого начнется оборудование системы освещения. Также в сквере уложат контрастную тактильную плитку и смонтируют пандусы.

Все деревья и кустарники в сквере сохранят и даже посадят еще. По контракту, в сквере предполагаются двойные качели «Зимний сад».





Благоустройство выполняется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также на деньги спонсоров.

Фото: Telegram-канал Город Липецк
благоустройство
0
0
0
2
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
яяяя
32 минуты назад
в субботу проходили мимо - рабочие среднеазиатских республик отрезали камни и бордюры - вся пыль на людей. и им всё равно
Ответить
