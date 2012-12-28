Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
336
сегодня, 15:55
1
Началось благоустройство сквера имени Владимира Варакина
Сквер на улице Терешковой должен быть готов к 12 сентября.
Владимир Варакин с 1992 по 1997 годы возглавлял управление ФСБ по Липецкой области. Также работал директором по безопасности липецкого филиала «Ростелекома» — компания и стала инициатором благоустройства сквера его имени.
В сквере уже завершены дренажные работы. Сейчас рабочие укладывают бордюры и плитку, готовят поверхности под будущий мемориал Владимира Варакина. После этого начнется оборудование системы освещения. Также в сквере уложат контрастную тактильную плитку и смонтируют пандусы.
Все деревья и кустарники в сквере сохранят и даже посадят еще. По контракту, в сквере предполагаются двойные качели «Зимний сад».
Благоустройство выполняется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», а также на деньги спонсоров.
Фото: Telegram-канал Город Липецк
0
0
0
2
2
Комментарии (1)