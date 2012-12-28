Все новости
Общество
255
35 минут назад
7

Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка

Маленькие фигурки, по мнению Александра Григорова, помогут развитию туристической индустрии Липецка.

Автор сообщества «Липецк пешком», экскурсовод Александр Григоров предложил по аналогии с калинградскими Хомлинами — фигурками домовых, создать статуэтки «Липовок». Хомлины — часть туристической мифологии Калининграда — бронзовые фигурки расставлены в знаковых местах города, что придет им дополнительную туристическую привлекательность, а их аналоги продаются в сувенирных магазинах.

 — Я привез из Калининграда двух хомлинов. Они милые, классные, это воспоминание о проведенном времени. У нас давно говорят о брендировании и почему бы в Липецке такое не сделать? Был бы бренд, лицо города — «Липовки». Можно, конечно, и металлургов сделать. Я вожу экскурсии по городу, гости спрашивают, что у вас купить? Что ответить? — Рассказал Александр Григоров.







Пока Александр остановился на уровне идеи. Чтобы ее реализовать, нужна команда. По его мнению, воплотить в жизнь фигурки «Липовок» получилось бы у Оксаны Мельниковой — автора скульптуры Котизая, установленной на улице Зегеля.

Подобные идеи в Липецке пытались реализовать несколько раз. В 2024 году Центр туризма «Липецкая земля» провел конкурс на создание туристического символа региона. Но участвовали в нем в основном дети — главным призом был сертификат на путешествие по Липецкой области, который, скорее всего, не заинтересовал профессиональных художников. Победила работа Вероники Шукуровой — персонаж Липовец. 

В 2021 году липчане проголосовали за Белочку Лерочку — символ преображения региона. Она даже красовалась на билбордах. Идею тогда подкинули Центр управления регионом Липецкой области совместно с региональным управлением ЖКХ. Лерочка стала героем проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Фото: https://vk.com/
бренд
1
0
0
6
2

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
fed
7 минут назад
В Калужской области везде расставлены космонавтики. Причем это кто угодно может быть.
Ответить
Кузя
8 минут назад
Третьей фигурке зачёт, отражает состояние липчан на многое, например, на качество коммунальных услуг;))
Ответить
Animal Planet.
12 минут назад
Идея то хорошая,только не забывайте,что мы живем в Липецке,все сломают и украдут! Котозая там на месте еще стоит?
Ответить
Местная
20 минут назад
отличная идея, очень симпатично такие мини-деревца выглядят. В отличие от срисованной белочки ))
Ответить
Павел
21 минуту назад
Хорошая идея! Есть такая же тема в Ярославле: там расставлены по городу фигурки медведей - символа города
Ответить
Дед
21 минуту назад
Потрясающе !
Ответить
26-й
22 минуты назад
Какая прелесть, эти "Липовки"!!!
Ответить
