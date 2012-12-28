По звонку из «министерства финансов» внук перевел мошенникам с карты бабушки 95 000 рублей
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Маленькие фигурки, по мнению Александра Григорова, помогут развитию туристической индустрии Липецка.
— Я привез из Калининграда двух хомлинов. Они милые, классные, это воспоминание о проведенном времени. У нас давно говорят о брендировании и почему бы в Липецке такое не сделать? Был бы бренд, лицо города — «Липовки». Можно, конечно, и металлургов сделать. Я вожу экскурсии по городу, гости спрашивают, что у вас купить? Что ответить? — Рассказал Александр Григоров.
Пока Александр остановился на уровне идеи. Чтобы ее реализовать, нужна команда. По его мнению, воплотить в жизнь фигурки «Липовок» получилось бы у Оксаны Мельниковой — автора скульптуры Котизая, установленной на улице Зегеля.
Подобные идеи в Липецке пытались реализовать несколько раз. В 2024 году Центр туризма «Липецкая земля» провел конкурс на создание туристического символа региона. Но участвовали в нем в основном дети — главным призом был сертификат на путешествие по Липецкой области, который, скорее всего, не заинтересовал профессиональных художников. Победила работа Вероники Шукуровой — персонаж Липовец.
В 2021 году липчане проголосовали за Белочку Лерочку — символ преображения региона. Она даже красовалась на билбордах. Идею тогда подкинули Центр управления регионом Липецкой области совместно с региональным управлением ЖКХ. Лерочка стала героем проекта «Формирование комфортной городской среды».
Фото: https://vk.com/
