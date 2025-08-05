Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Происшествия
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сегодня, 09:19
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ДТП на Петровском мосту сковало движение в центре Липецка
Пробка в сторону левого берега начиналась от краеведческого музея.
По словам очевидцев, в центре Липецка затор начинался на улице Ленина в районе краеведческого музея. Еще одним проблемным направлением стали улицы 50 лет НЛМК и Неделина в сторону того же Левого берега.
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