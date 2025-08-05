ДТП на Петровском мосту сковало движение в центре Липецка

Пробка в сторону левого берега начиналась от краеведческого музея.



Утро 5 августа для большого количества водителей не задалось — на Петровском мосту произошло ДТП, которое вызвало сразу несколько пробок.По словам очевидцев, в центре Липецка затор начинался на улице Ленина в районе краеведческого музея. Еще одним проблемным направлением стали улицы 50 лет НЛМК и Неделина в сторону того же Левого берега.