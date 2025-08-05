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1715
сегодня, 09:19
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ДТП на Петровском мосту сковало движение в центре Липецка

Пробка в сторону левого берега начиналась от краеведческого музея.

Утро 5 августа для большого количества водителей не задалось — на Петровском мосту произошло ДТП, которое вызвало сразу несколько пробок.

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По словам очевидцев, в центре Липецка затор начинался на улице Ленина в районе краеведческого музея. Еще одним проблемным направлением стали улицы  50 лет НЛМК и Неделина в сторону того же Левого берега.
ДТП
мост
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Комментарии (5)

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Медведь
49 минут назад
Стоковый властью скоро вернёмся к старым забытым паромам через Воронеж , всё по плану « эффективных « менеджеров!
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я
30 минут назад
Паром- это древние высокие технологии. Там от лысого острова в левом рукаве брод был. Вот по нему и будем переправляться.
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Ель Сибирская
51 минуту назад
Я часто в час пик еду по ул. Московской на 19-ый на велосипеде, и обычно вровень с автобусом. То автобус обгонит, то я, пока автобус на остановках и светофоре стоит. Причем езжу я медленно и аккуратно по тротуарам с ветерком, пока люди душаться в жарких автобусах.
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Цыганский барон
56 минут назад
несутся на свой комбинат по дырявому мосту вот и дтп
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Паркер
сегодня, 09:32
Велосипед лучший вид транспорта.
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