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В августе дешевели овощи и яйца, дорожал сахар

Инфляция в августе в Липецкой области составила 0,2%, а в целом за январь-август цены в регионе выросли на 4,86%, сообщает Липецкстат. 

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,19% (в годовом сравнении — поднялись в цене на 2,95%). В том числе плодоовощная продукция в целом снизилась в цене в августе на 7%: картофель подешевел на 16%, овощи на 10%, фрукты и цитрусовые на 2%. Куриные яйца, маргарин стали дешевле на 2%, охлажденные и мороженые куры, мясные полуфабрикаты – на 1%. Одновременно с этим цены на сахар-песок выросли на 9%, варенье, джем, повидло, мед — на 3%, крупу и бобовые, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2%, сливочное масло, рыбопродукты, мясо животных, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, алкогольные напитки, общественное питание на 1%. 

Непродовольственные товары в августе стали дороже на 1,06% (в годовом сопоставлении цены выросли на 6,12%). В этой группе подорожали на 3% средства связи, нитки, персональные компьютеры подорожали на 2%, инструменты и оборудование, ювелирные изделия, свежесрезанные цветы, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, табачные изделия, спички, одежда и белье, мебель, парфюмерно-косметические товары, бумажно-беловые товары, металлическа посуда, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%. Снизились цены на телерадиотовары, товары для животных — на 1%.

Услуги в августе подешевели в среднем на 0,36% (в годовом выражении подорожали на 6,16%). Так, стала дешевле стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 17%, экскурсионные услуги — на 10%, занятия на курсах профессионального обучения — 1%. При этом подорожали ветеринарные услуги на 6%, цена билетов в кинотеатры — на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, услуги страхования — на 3%, плата за содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, услуги банков, услуги физической культуры и спорта, медицинские услуги — на 1%.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
товарищ из телевизора
сегодня, 17:52
все так дешево! все так доступно! не нарадуемся!
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Уборщица
сегодня, 17:30
Сахарок нынче дорогой. По 90 рублей. Я конфет и печений не беру. Покупаю сахар и варю. Сладкого хочется. Когда есть молоко, то варю на нём. Или на воде. Цены растут, а зарплаты на месте. С нового года обещают увеличить МРОТ. Но не радует. Расти ещё больше будут. Услуги, отопление подорожает.
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Наталья
сегодня, 17:17
Всё так подорожало,что слов нет!!! Людям приходится просто выживать!
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Р
сегодня, 16:57
А как же инфляция 4 процента. Дальше рост жкх 15 процентов с октября.
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