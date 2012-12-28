В августе дешевели овощи и яйца, дорожал сахар

Инфляция в августе в Липецкой области составила 0,2%, а в целом за январь-август цены в регионе выросли на 4,86%, сообщает Липецкстат.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,19% (в годовом сравнении — поднялись в цене на 2,95%). В том числе плодоовощная продукция в целом снизилась в цене в августе на 7%: картофель подешевел на 16%, овощи на 10%, фрукты и цитрусовые на 2%. Куриные яйца, маргарин стали дешевле на 2%, охлажденные и мороженые куры, мясные полуфабрикаты – на 1%. Одновременно с этим цены на сахар-песок выросли на 9%, варенье, джем, повидло, мед — на 3%, крупу и бобовые, хлеб и хлебобулочные изделия — на 2%, сливочное масло, рыбопродукты, мясо животных, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, алкогольные напитки, общественное питание на 1%.Непродовольственные товары в августе стали дороже на 1,06% (в годовом сопоставлении цены выросли на 6,12%). В этой группе подорожали на 3% средства связи, нитки, персональные компьютеры подорожали на 2%, инструменты и оборудование, ювелирные изделия, свежесрезанные цветы, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, табачные изделия, спички, одежда и белье, мебель, парфюмерно-косметические товары, бумажно-беловые товары, металлическа посуда, электротовары и другие бытовые приборы — на 1%. Снизились цены на телерадиотовары, товары для животных — на 1%.Услуги в августе подешевели в среднем на 0,36% (в годовом выражении подорожали на 6,16%). Так, стала дешевле стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 17%, экскурсионные услуги — на 10%, занятия на курсах профессионального обучения — 1%. При этом подорожали ветеринарные услуги на 6%, цена билетов в кинотеатры — на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 4%, услуги страхования — на 3%, плата за содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, услуги банков, услуги физической культуры и спорта, медицинские услуги — на 1%.