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Общество
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сегодня, 14:14
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В Липецкой области онлайн проголосовали 55% зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей
или 49 464 человека по состоянию на 14:00.
В Липецкой области насчитывается около 880 тысяч избирателей. 800 тысяч могут проголосовать обычным способом на более чем 800 избирательных участках. По данным облизбиркома, явка на них составила 11,44%.
Напомним, на трёхдневных выборах липчанам предстоит избрать депутатов-одномандатников Государственной Думы по двум федеральным округам, 115-му и 116-му, а также проголосовать за список одной из политических партий. По этой же схеме избиратели региона сформируют новый созыв областного Совета, в котором будет 36 депутатов: 27 — одномандатников и 9 — выбранных по партийным спискам.
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