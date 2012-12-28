Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Общество
751
сегодня, 15:34
Прокуратура добилась восстановления прав двоих детей погибшего участника СВО от первого брака
Страховая компания отказала 17-летним подросткам в выплатах: их полностью получили вдова и ребёнок военного от второго брака.
Об этой истории мы рассказывали. Липчанин погиб в апреле 2025 года. Страховая компания «СОГАЗ» отказала в выплате компенсации страховой суммы и единовременного пособия в связи с гибелью мужичины на СВО двоим его 17-летним детям. Свой отказ страховщик объяснил тем, что выплаты произведены его жене и ребёнку от второго брака. Но по закону страховая сумма должна делиться между всеми членами семьи погибшего.
Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах детей военнослужащего от первого брака о взыскании с компании компенсации страховой суммы и единовременного пособия. И эти требования удовлетворены, детям военнослужащего от первого брака выплатят более четырёх миллионов рублей.
2
0
0
10
0
Комментарии