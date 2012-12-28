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сегодня, 12:13
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Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания

64-летнего мужчину избили тростью, а потом воткнули нож в грудь.

Следком завершил расследование уголовного дела 80-летнего постяльца липецкого дома ночного пребывания, обвиняемого в убийстве 64-летнего соседа по комнате. Обвинительное заключение по делу передано для утверждения в прокуратуру и последующего направления в суд. 

Об этой истории мы рассказывали. Вечерняя ссора в комнате изолятора филиала «Центра социальной адаптации» на улице 9 Мая началась из-за жалоб 64-летнего инвалида-колясочника на ногу, что сильно раздражало его 80-летнего соседа. Особенно, когда дело шло к сну. Конфликт начался как раз в это время — около 22:00. Возмущение 80-летнего постояльца по типу «Ты чего всё время жалишься» не нашло должного отклика. Соседи перешли на взаимные оскорбления и колясочник даже пустил в ход трость. В ответ он получил удар ножом. Всё произошло на глазах свидетеля — ещё одного постояльца дома ночного пребывания. При этом оба участника конфликта, на удивление, были трезвы. 80-летний подозреваемый и вовсе заявил, что «Вино вообще не признаёт».

«По данным следствия, вечером 9 июля этого года обвиняемый в ходе конфликта избил 64-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары тростью по телу, а затем ножом причинил колото-резаное ранение грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает СУ СК России по Липецкой области.

На время следствия обвиняемый был арестован. Его действия квалифицированы по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», cанкции которой — до 15 лет лишения свободы.
убийство
поножовщина
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Комментарии (4)

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...
33 минуты назад
80+15=95лет. Доживет ли?
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Правда
3 минуты назад
Это его дом родной,он там уже бывал и за тоже самое.Таким вообще выходить оттуда не стоит.
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А вы что предлагаете
18 минут назад
Это убийство. С особой жестокостью. В тюрьме кормят, койка есть, в таком возрасте работать не заставят.
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Эх
51 минуту назад
Новости одна печальнее другой, как всегда. Выдайте, пожалуйста, что-то хорошее, хотя бы в субботнем репортаже.
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