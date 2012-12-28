Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
404
сегодня, 12:13
4
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
64-летнего мужчину избили тростью, а потом воткнули нож в грудь.
Об этой истории мы рассказывали. Вечерняя ссора в комнате изолятора филиала «Центра социальной адаптации» на улице 9 Мая началась из-за жалоб 64-летнего инвалида-колясочника на ногу, что сильно раздражало его 80-летнего соседа. Особенно, когда дело шло к сну. Конфликт начался как раз в это время — около 22:00. Возмущение 80-летнего постояльца по типу «Ты чего всё время жалишься» не нашло должного отклика. Соседи перешли на взаимные оскорбления и колясочник даже пустил в ход трость. В ответ он получил удар ножом. Всё произошло на глазах свидетеля — ещё одного постояльца дома ночного пребывания. При этом оба участника конфликта, на удивление, были трезвы. 80-летний подозреваемый и вовсе заявил, что «Вино вообще не признаёт».
«По данным следствия, вечером 9 июля этого года обвиняемый в ходе конфликта избил 64-летнего мужчину, нанеся ему множественные удары тростью по телу, а затем ножом причинил колото-резаное ранение грудной клетки. Потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает СУ СК России по Липецкой области.
На время следствия обвиняемый был арестован. Его действия квалифицированы по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», cанкции которой — до 15 лет лишения свободы.
0
3
0
0
1
Комментарии (4)