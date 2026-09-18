Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация

Столовая школы №58 сейчас готовится к Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая – 2026».

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27-30 октября в Краснодаре пройдёт федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Липецкую область на нём представит команда школы №58 Липецка — в апреле этого года она выиграла шестой региональный конкурс «Лучшая школьная столовая». Среди сельских школ лучшей тогда оказалась команда школы села Тростное Становлянского округа.Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» запущен по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова в 2020 году для распространения лучшего опыта организации питания учащихся на все регионы страны. Столовой школы №58 есть чем похвастаться на всю Россию: организация питания здесь не хуже чем в фудкортах торгово-развлекательных центров. А может и лучше. Всё потому, что родительский и общественный контроль поставлен на поток: сегодня эту школьную столовую инспектировали вице-мэр Липецка Светлана Бедрова, председатель городского департамента образования Евгений Таракановский, директор школы Кирилл Иванов и журналисты. Не обошлось и без традиционной дегустации блюд. Вердикт проверяющих — вкусно!18 сентября в меню школьной столовой чего только нет: на завтрак — молочная рисовая каша со сливочным маслом, бутерброд с повидлом и чай с сахаром, на обед — свежие огурцы и помидоры, щи из свежей капусты с зеленью, птица в сметанно-томатном соусе с отварными макаронами и компот из смородины, хлеб, конфета или печенье. А ещё в этом году в столовой открылся платный буфет, где можно купить пиццу за 80 рублей. И каждый десятый школьник этой возможностью пользуется: в день продают больше ста пицц. В школе уверяют: пиццы эти невредные, в них только тесто, курица, огурец и сыр. В будущем в буфете также может появиться и специальное лечебное и диетическое питание.— У нас очень жёсткий контроль над школьным питанием. А проект по модернизации школьного питания реализуется не последний год, а на протяжении 10 лет! И ежегодно мы смотрим, какие школы у нас в топе и по санитарным нормам, и по разнообразию блюд, и по сбалансированности питания. Все эти параметры ложатся в основу конкурса «Лучшая школьная столовая», — сказала вице-мэр Светлана Бедрова.Частоту дегустационных дней школы определяют для себя самостоятельно. Некоторые приглашают родителей пробовать питание раз в две недели, некоторые — раз в месяц. Но сами по себе такие дни обязательны: родители, общественники, депутаты горсовета оценивают вкус блюд, чистоту пищеблока и организацию процесса питания школьников — даже эстетику на столах.В школе №58 следить за эстетикой и накрывать столы помогают старшеклассники. Раз в неделю дежурит один класс — ребят на целый день отпускают с уроков. Например, сегодня работает ученик 11«А» Савелий Неклюдов.— Я накладываю еду, а после того, как дети поедят — убираю столы, протираю их, тарелки складываю. Рабочий день до 14:00-15:00. Опыт очень полезный — после этого начинаешь и дома маме помогать, — рассказал одиннадцатиклассник.На Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2026» команда пятьдесят восьмой повезёт блюда из школьного меню. Тематика конкурса – Год единства народов России. Фирменным липецким блюдом на тематическом столе станут яблоки, фаршированные творогом с мёдом. Такие яблоки иногда, действительно, дают липецким школьникам.Марина Холосова — технолог столовой школы №58. Сейчас она усиленно готовится к этапам «Три вопроса от родителей» и «Безопасный пищеблок» — на последнем нужно будет найти нарушения СанПиН. А школьный шеф-повар с девятилетним стажем работы Галина Ретунская готовится к этапу «Лучший повар школьной столовой». Её фирменное блюдо — куриное суфле.— Самые любимые блюда наших школьников — макароны и котлеты! Но меню должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора, включать рыбу и морепродукты. Рыбу дети есть не хотят, но нам нужно сделать так, чтобы они захотели! Мы уже добавили тушёную с овощами рыбу в меню. Всё это делается в пароконвектомате при наименьшем температурном режиме с наибольшим сохранением витаминов и питательных веществ. Также мы добавили в школьное питание салат из морской капусты. Ещё попробуем ввести пюре и сельдь с обработанным луком (бланшированным или замаринованным). А вот майонезы и другие подобные добавки как дома в школе мы не можем себе позволить! — Рассказала Марина Холосова.Особое внимание в школе — к качеству продуктов. Его проверяют через специальные приложения.В столовой школы №58 — больше 200 посадочных мест. В школе — 1100 учеников и все получают питание. «Отказников» нет!