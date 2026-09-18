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Общество
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сегодня, 13:15
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Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация
Столовая школы №58 сейчас готовится к Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая – 2026».
Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» запущен по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова в 2020 году для распространения лучшего опыта организации питания учащихся на все регионы страны. Столовой школы №58 есть чем похвастаться на всю Россию: организация питания здесь не хуже чем в фудкортах торгово-развлекательных центров. А может и лучше. Всё потому, что родительский и общественный контроль поставлен на поток: сегодня эту школьную столовую инспектировали вице-мэр Липецка Светлана Бедрова, председатель городского департамента образования Евгений Таракановский, директор школы Кирилл Иванов и журналисты. Не обошлось и без традиционной дегустации блюд. Вердикт проверяющих — вкусно!
18 сентября в меню школьной столовой чего только нет: на завтрак — молочная рисовая каша со сливочным маслом, бутерброд с повидлом и чай с сахаром, на обед — свежие огурцы и помидоры, щи из свежей капусты с зеленью, птица в сметанно-томатном соусе с отварными макаронами и компот из смородины, хлеб, конфета или печенье. А ещё в этом году в столовой открылся платный буфет, где можно купить пиццу за 80 рублей. И каждый десятый школьник этой возможностью пользуется: в день продают больше ста пицц. В школе уверяют: пиццы эти невредные, в них только тесто, курица, огурец и сыр. В будущем в буфете также может появиться и специальное лечебное и диетическое питание.
— У нас очень жёсткий контроль над школьным питанием. А проект по модернизации школьного питания реализуется не последний год, а на протяжении 10 лет! И ежегодно мы смотрим, какие школы у нас в топе и по санитарным нормам, и по разнообразию блюд, и по сбалансированности питания. Все эти параметры ложатся в основу конкурса «Лучшая школьная столовая», — сказала вице-мэр Светлана Бедрова.
Частоту дегустационных дней школы определяют для себя самостоятельно. Некоторые приглашают родителей пробовать питание раз в две недели, некоторые — раз в месяц. Но сами по себе такие дни обязательны: родители, общественники, депутаты горсовета оценивают вкус блюд, чистоту пищеблока и организацию процесса питания школьников — даже эстетику на столах.
В школе №58 следить за эстетикой и накрывать столы помогают старшеклассники. Раз в неделю дежурит один класс — ребят на целый день отпускают с уроков. Например, сегодня работает ученик 11«А» Савелий Неклюдов.
— Я накладываю еду, а после того, как дети поедят — убираю столы, протираю их, тарелки складываю. Рабочий день до 14:00-15:00. Опыт очень полезный — после этого начинаешь и дома маме помогать, — рассказал одиннадцатиклассник.
На Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2026» команда пятьдесят восьмой повезёт блюда из школьного меню. Тематика конкурса – Год единства народов России. Фирменным липецким блюдом на тематическом столе станут яблоки, фаршированные творогом с мёдом. Такие яблоки иногда, действительно, дают липецким школьникам.
Марина Холосова — технолог столовой школы №58. Сейчас она усиленно готовится к этапам «Три вопроса от родителей» и «Безопасный пищеблок» — на последнем нужно будет найти нарушения СанПиН. А школьный шеф-повар с девятилетним стажем работы Галина Ретунская готовится к этапу «Лучший повар школьной столовой». Её фирменное блюдо — куриное суфле.
— Самые любимые блюда наших школьников — макароны и котлеты! Но меню должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора, включать рыбу и морепродукты. Рыбу дети есть не хотят, но нам нужно сделать так, чтобы они захотели! Мы уже добавили тушёную с овощами рыбу в меню. Всё это делается в пароконвектомате при наименьшем температурном режиме с наибольшим сохранением витаминов и питательных веществ. Также мы добавили в школьное питание салат из морской капусты. Ещё попробуем ввести пюре и сельдь с обработанным луком (бланшированным или замаринованным). А вот майонезы и другие подобные добавки как дома в школе мы не можем себе позволить! — Рассказала Марина Холосова.
Особое внимание в школе — к качеству продуктов. Его проверяют через специальные приложения.
В столовой школы №58 — больше 200 посадочных мест. В школе — 1100 учеников и все получают питание. «Отказников» нет!
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