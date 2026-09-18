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сегодня, 13:15
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Родительский контроль: в лучшей школьной столовой Липецка прошла дегустация

Столовая школы №58 сейчас готовится к Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая – 2026».

27-30 октября в Краснодаре пройдёт федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Липецкую область на нём представит команда школы №58 Липецка — в апреле этого года она выиграла шестой региональный конкурс «Лучшая школьная столовая». Среди сельских школ лучшей тогда оказалась команда школы села Тростное Становлянского округа.

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Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» запущен по инициативе министра просвещения России Сергея Кравцова в 2020 году для распространения лучшего опыта организации питания учащихся на все регионы страны. Столовой школы №58 есть чем похвастаться на всю Россию: организация питания здесь не хуже чем в фудкортах торгово-развлекательных центров. А может и лучше. Всё потому, что родительский и общественный контроль поставлен на поток: сегодня эту школьную столовую инспектировали вице-мэр Липецка Светлана Бедрова, председатель городского департамента образования Евгений Таракановский, директор школы Кирилл Иванов и журналисты. Не обошлось и без традиционной дегустации блюд. Вердикт проверяющих — вкусно!

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18 сентября в меню школьной столовой чего только нет: на завтрак — молочная рисовая каша со сливочным маслом, бутерброд с повидлом и чай с сахаром, на обед — свежие огурцы и помидоры, щи из свежей капусты с зеленью, птица в сметанно-томатном соусе с отварными макаронами и компот из смородины, хлеб, конфета или печенье. А ещё в этом году в столовой открылся платный буфет, где можно купить пиццу за 80 рублей. И каждый десятый школьник этой возможностью пользуется: в день продают больше ста пицц. В школе уверяют: пиццы эти невредные, в них только тесто, курица, огурец и сыр. В будущем в буфете также может появиться и специальное лечебное и диетическое питание.

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— У нас очень жёсткий контроль над школьным питанием. А проект по модернизации школьного питания реализуется не последний год, а на протяжении 10 лет! И ежегодно мы смотрим, какие школы у нас в топе и по санитарным нормам, и по разнообразию блюд, и по сбалансированности питания. Все эти параметры ложатся в основу конкурса «Лучшая школьная столовая», — сказала вице-мэр Светлана Бедрова.

Частоту дегустационных дней школы определяют для себя самостоятельно. Некоторые приглашают родителей пробовать питание раз в две недели, некоторые — раз в месяц. Но сами по себе такие дни обязательны: родители, общественники, депутаты горсовета оценивают вкус блюд, чистоту пищеблока и организацию процесса питания школьников — даже эстетику на столах.

В школе №58 следить за эстетикой и накрывать столы помогают старшеклассники. Раз в неделю дежурит один класс — ребят на целый день отпускают с уроков. Например, сегодня работает ученик 11«А» Савелий Неклюдов.

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— Я накладываю еду, а после того, как дети поедят — убираю столы, протираю их, тарелки складываю. Рабочий день до 14:00-15:00. Опыт очень полезный — после этого начинаешь и дома маме помогать, — рассказал одиннадцатиклассник.

На Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая – 2026» команда пятьдесят восьмой повезёт блюда из школьного меню. Тематика конкурса – Год единства народов России. Фирменным липецким блюдом на тематическом столе станут яблоки, фаршированные творогом с мёдом. Такие яблоки иногда, действительно, дают липецким школьникам.

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Марина Холосова — технолог столовой школы №58. Сейчас она усиленно готовится к этапам «Три вопроса от родителей» и «Безопасный пищеблок» — на последнем нужно будет найти нарушения СанПиН. А школьный шеф-повар с девятилетним стажем работы Галина Ретунская готовится к этапу «Лучший повар школьной столовой». Её фирменное блюдо — куриное суфле.

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— Самые любимые блюда наших школьников — макароны и котлеты! Но меню должно соответствовать требованиям Роспотребнадзора, включать рыбу и морепродукты. Рыбу дети есть не хотят, но нам нужно сделать так, чтобы они захотели! Мы уже добавили тушёную с овощами рыбу в меню. Всё это делается в пароконвектомате при наименьшем температурном режиме с наибольшим сохранением витаминов и питательных веществ. Также мы добавили в школьное питание салат из морской капусты. Ещё попробуем ввести пюре и сельдь с обработанным луком (бланшированным или замаринованным). А вот майонезы и другие подобные добавки как дома в школе мы не можем себе позволить! — Рассказала Марина Холосова.

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Особое внимание в школе — к качеству продуктов. Его проверяют через специальные приложения.

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В столовой школы №58 — больше 200 посадочных мест. В школе — 1100 учеников и все получают питание. «Отказников» нет!
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Комментарии (19)

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Гостья
23 минуты назад
На фото у школьников первое, макароны с подливой и мясо. Нормальная еда. В разных школах кормят по - разному. Когда я училась в школе, в моей школе готовили хорошо. Рада, если у этих детей хорошая столовая. А морская капуста очень полезна, сама её ем. И яблоки в духовке запекаю.
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Опять 25
сегодня, 19:10
Да невозможно есть школьное питание! Супы пересолены, пюре картофельное; то кислое, то горькое, то соленое. Вонючие котлеты а-ля рыбные. Такое могут есть только те дети, у кого мамы дома не готовят, и питаются исключительно магазинными полуфабрикатами и макаронными изделиями.
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оптимист
сегодня, 17:55
вместе кушаем голубцы!
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Виталик
сегодня, 16:03
В 36 и 37 школах дети практически все отказались от школьного питания , есть невозможно , всё холодное , невкусное , а , конфеты , фрукты , вообще никогда не давали , за девять лет обучения , мой ребенок бы в столовой раз пять , берет перекус с собой ! Показуха на лицо !
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Колян
сегодня, 15:43
А уксусная морская трава полезна?
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гость
сегодня, 15:42
Дарьюшка, поздно вышла в эфир.Белка там - 0. Одни углеводы,. Хлеб, макароны, каша, печенье,конфеты, капуста с картошкой в первом. На фото ведь все видно. Повторяю ещё раз, и я за свои слова отвечаю, данная еда и меню, кроме вреда, ничего школьникам не приносит.
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гость
сегодня, 16:06
Странные претензии к меню за такие деньги. Вы вообще в курсе, на какую сумму рассчитано школьное питание? Вывод: белковой и плодоовощной полезной едой заботливые родители будут кормить школьников дома.
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Дарья
сегодня, 15:28
Не важно,что говорят крысы за спиной у кисы. Меню превосходное,а макароны никакие и не слипшиеся,очень даже вкусные. Белка достаточно дают. Я так понимаю,плохие комментарии пишут диванные критики.
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Житель
сегодня, 14:51
Показуха все. Кормят отвратительно в школе!!! В 21 школе точно
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знающий
сегодня, 14:22
21-й век на дворе. Школьники второе блюдо едят ложками!!!!! В детском саду с 4-х лет дети едят вилками, а в школе - ложками!?!?!?
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Нервная мать
сегодня, 13:53
Картинки красивые, а имеем по факту слипшиеся макароны с 1-2 крошечными мясными обрезками в водной подливке. Конфеты крупным планом! Ну хоть с сарказмом посмеемся.
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