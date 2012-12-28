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сегодня, 15:34
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Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд

Вообще таких незаконных домов в лесу в Ярлуково восемь, но владелец одного умер, и пока решается вопрос с наследниками, этот иск выделен в отдельное производство и его рассмотрение отложено.

Удовлетворены иски Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры о сносе семи незаконных построек в лесу на территории базы отдыха «Парус» в селе Ярлуково Грязинского округа.

«Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства, без согласования работ с собственником земель — Российской Федерацией в лице МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, а также при отсутствии прав на земельные участки. Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек, и эти требования были удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Изначально прокуратура добивалась сноса восьми домов общей площадью свыше 1100 квадратных метров в «Парусе», самовольно возведённых на землях лесного фонда. Собственники у них разные. Владелец одного строения умер, и пока решается вопрос с его наследниками, этот иск выделен в отдельное производство и его рассмотрение отложено. Поэтому пока судом принято решение о сносе семи из восьми построек.
прокуратура
cуд
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
...
сегодня, 19:17
На Ниженку заехайте. Весь берег захватили. Уровень земли подняли на три метра - теперь затопит всё! Так можно?
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Странно
сегодня, 18:33
45 лет простояли дома,теперь кому-то помешали!
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геннадий
сегодня, 18:16
Да там вся береговая линия застроена
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Гость
сегодня, 17:40
как то не вяжется. к каким владельцам они иск предъявили ,если права не зарегистрированы? как подключили комуникацыи ,если права на собственность не зарегистрированы ?
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сокол 3
сегодня, 18:19
А вы в Ситовку загляните, природоохранная прокуратура , там побережье реки Воронеж усеяна такими.
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Гостю
сегодня, 18:18
Значит не за что всё это время стоял дом не платили. Его фактический нет.
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Правда
сегодня, 16:02
Давно пора всё там снести.
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Гость
сегодня, 15:46
А можно по номерам опубликовать строения под снос ?
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Липчанин
сегодня, 17:19
С какой целью интересуешься ?
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Вася
сегодня, 17:01
Те что попроще, дабы освободить место для постройки тех что не попроще)
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