Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд

Вообще таких незаконных домов в лесу в Ярлуково восемь, но владелец одного умер, и пока решается вопрос с наследниками, этот иск выделен в отдельное производство и его рассмотрение отложено.