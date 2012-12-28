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Общество
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сегодня, 15:34
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Владельцы семи капитальных строений в «Парусе» должны их снести: решение принял суд
Вообще таких незаконных домов в лесу в Ярлуково восемь, но владелец одного умер, и пока решается вопрос с наследниками, этот иск выделен в отдельное производство и его рассмотрение отложено.
«Объекты возведены в нарушение требований лесного законодательства, без согласования работ с собственником земель — Российской Федерацией в лице МТУ Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях, а также при отсутствии прав на земельные участки. Прокурор направил в суд иски к владельцам о сносе построек, и эти требования были удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Изначально прокуратура добивалась сноса восьми домов общей площадью свыше 1100 квадратных метров в «Парусе», самовольно возведённых на землях лесного фонда. Собственники у них разные. Владелец одного строения умер, и пока решается вопрос с его наследниками, этот иск выделен в отдельное производство и его рассмотрение отложено. Поэтому пока судом принято решение о сносе семи из восьми построек.
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