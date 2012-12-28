В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек

С начала года застройщики ввели в эксплуатацию пять домов, а в октябре-декабре собираются раздать жителям ключи ещё от 12 многоэтажек.

В этом году в Липецке должно быть введено в эксплуатацию 228,6 тысячи кв. метров жилья в 17 новостройках-многоэтажках. Случится ли это, если с начала года застройщики сдали пока лишь пять многоквартирных домов общей площадью 78,8 тысячи кв. метров, а сдачу нескольких сдвинули на конец года?По данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии, в 4-м квартале планируется сдача сразу 12 новостроек. Среди них — самый большой ЖК «Коллекционер» на улице Буденного площадью 24,3 тысячи кв. метров, а также ЖК «Призма» и «Теорема» в «Европейском», вторая очередь ЖК «Архитектор» в «Университетском», ЖК «Пешков» в «Елецком», два дома на улице Агрономической в Опытной, многоэтажка во «Взлётном»...Пик гражданского строительства в Липецке пришёлся на 2020 год. Тогда в городе было введено в эксплуатацию 608,1 тысячи кв. метров жилья (с учётом коттеджной застройки), или 1,2 кв. метра общей площади на одного жителя, и Липецк попал в число 12 городов страны по количеству нового жилья в пересчёте на одного человека.