Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
22-летний парень из Свердловской области пропал в Липецке
Происшествия
Тело 96-летнего Тимофея Чеботарёва нашла в овраге служебная собака
Происшествия
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Происшествия
«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб
Происшествия
Депутаты потребовали заменить опасный настил на мосту к Зеленому острову
Общество
Пьяный водитель предложил сотрудникам ДТП всё, что с собой было — 52 000 рублей
Происшествия
В Долгоруковском округе вырастили метровый кабачок
Общество
Вступившийся за сына ельчанин заплатит побитому 11-летнему мальчику 50 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области начались трёхдневные выборы
Общество
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: первый день голосования, где в городе найти зарплату от 100 тысяч рублей
Общество
Горсовет посоветовал мэрии взять за пример калининградский опыт создания велодорожек
Общество
Боевую часть беспилотника обезвреживают в Ельце: до утра эвакуированы жильцы нескольких домов
Происшествия
19-летняя липчанка нарвалась при покупке машины на мошенников
Происшествия
«Хендай Солярис» раздавило между грузовиками: водитель погиб
Происшествия
Из-за руля иностранец отправился в Центр временного содержания
Происшествия
Завершено расследование дела об убийстве инвалида-колясочника в доме ночного пребывания
Происшествия
В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек
Общество
Боевая часть беспилотника в Ельце перевезена на спецполигон
Происшествия
Здание бывшей школы-интерната сгорело в Хлевенском районе
Происшествия
Читать все
Общество
316
43 минуты назад
1

В Липецке сдвинули на четвёртый квартал сдачу четырёх многоэтажек

С начала года застройщики ввели в эксплуатацию пять домов, а в октябре-декабре собираются раздать жителям ключи ещё от 12 многоэтажек.

В этом году в Липецке должно быть введено в эксплуатацию 228,6 тысячи кв. метров жилья в 17 новостройках-многоэтажках. Случится ли это, если с начала года застройщики сдали пока лишь пять многоквартирных домов общей площадью 78,8 тысячи кв. метров, а сдачу нескольких сдвинули на конец года?

По данным департамента градостроительства и архитектуры мэрии, в 4-м квартале планируется сдача сразу 12 новостроек. Среди них — самый большой ЖК «Коллекционер» на улице Буденного площадью 24,3 тысячи кв. метров, а также ЖК «Призма» и «Теорема» в «Европейском», вторая очередь ЖК «Архитектор» в «Университетском», ЖК «Пешков» в «Елецком», два дома на улице Агрономической в Опытной, многоэтажка во «Взлётном»...

Пик гражданского строительства в Липецке пришёлся на 2020 год. Тогда в городе было введено в эксплуатацию 608,1 тысячи кв. метров жилья (с учётом коттеджной застройки), или 1,2 кв. метра общей площади на одного жителя, и Липецк попал в число 12 городов страны по количеству нового жилья в пересчёте на одного человека.
жилье
1
0
0
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нардеп
25 минут назад
Мы уже на полумиллионный горд а все строим строим и строим для кого??? Сами застройщики говорят что не могут продать до 40 процентов новостроек.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Ипотечные каникулы, аптеки на колесах — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Сразу три новых штамма гриппа попадут в область осенью
Говорит Липецк
Гладиолусы, перелом и чужой портфель: липчане рассказали о своем первом дне в школе
Общество
Мэрия нашла деньги на проект благоустройства 4-го этапа Молодежного парка
Экономика
Липецкая область — на 64 месте по росту потребительского спроса
Спорт
Кровь, пот и сила духа — в Липецке прошел масштабный фестиваль единоборств
Общество
Липчане начали получать «письма счастья» за превышение скорости на двух улицах Липецка
Экономика
Инфляция в Липецкой области составила за полгода 4%
Общество
В липецкий РУМ едут учиться со всей страны
Говорит Липецк
Расскажите про свой самый счастливый день?
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить