Прокуратура подала в суд на Управление главного смотрителя Липецка

Нарушения выявили на дорогах у школ и детсадов Левобережья.

Прокуратура Левобережного района подала в суд на Управление главного смотрителя Липецка. Причина — в разгар летних каникул проверили состояние дорог вблизи образовательных учреждений, и оказалось, что с безопасностью там не всё в порядке.Нарушения выявили у детского сада №42 по улице Адмирала Макарова, центра развития творчества «Левобережный» по улице Невского, Православной гимназии имени Амвросия Оптинского по улице Прокатной, у Детской школы искусств №3 по проспекту Мира и школы №54 по улице Моршанской. Там на проезжей части на нерегулируемых пешеходных переходах и на искусственных неровностях отсутствовала необходимая дорожная разметка, в том числе разделяющая потоки машин.— Выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения свидетельствуют о несвоевременности принятия мер по контролю и проведению проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети со стороны МУ «Управление главного смотрителя города Липецка». Не обеспечено надлежащее содержание дорог, нарушения создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, здоровью и имуществу населения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Сейчас Левобережный районный суд рассматривает иск, в котором требуют обязать Управление главного смотрителя Липецка устранить нарушения и признать незаконным бездействие муниципального учреждения.