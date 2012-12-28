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сегодня, 10:37
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Прокуратура подала в суд на Управление главного смотрителя Липецка

Нарушения выявили на дорогах у школ и детсадов Левобережья.

Прокуратура Левобережного района подала в суд на Управление главного смотрителя Липецка. Причина — в разгар летних каникул проверили состояние дорог вблизи образовательных учреждений, и оказалось, что с безопасностью там не всё в порядке.

Нарушения выявили у детского сада №42 по улице Адмирала Макарова, центра развития творчества «Левобережный» по улице Невского, Православной гимназии имени Амвросия Оптинского по улице Прокатной, у Детской школы искусств №3 по проспекту Мира и школы №54 по улице Моршанской. Там на проезжей части на нерегулируемых пешеходных переходах и на искусственных неровностях отсутствовала необходимая дорожная разметка, в том числе разделяющая потоки машин.

— Выявленные нарушения в сфере безопасности дорожного движения свидетельствуют о несвоевременности принятия мер по контролю и проведению проверок эксплуатационного состояния улично-дорожной сети со стороны МУ «Управление главного смотрителя города Липецка». Не обеспечено надлежащее содержание дорог, нарушения создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, жизни неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, здоровью и имуществу населения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Сейчас Левобережный районный суд рассматривает иск, в котором требуют обязать Управление главного смотрителя Липецка устранить нарушения и признать незаконным бездействие муниципального учреждения.
дороги
благоустройство
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Липецкие басни
22 минуты назад
Какой суд? Там одни инвалиды по зрению работают, ну не видят они ничего плохого в городе!
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Гость
26 минут назад
МУ Управление главного смотрителя у нас только на бумаге с должностями. Он и его команда по городу ездит?
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Липецкие басни
39 минут назад
Какой суд? Там одни инвалиды по зрению работают, ну не видят они ничего плохого в городе!
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гость
56 минут назад
Вы заедте на улицу Фестивальная, кок после бомбежки одни дыры, а вы тут про разметку. На Фестивальной даже на перекрестках ни то что разметок нет, знаки тоже отсутствуют
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Буквоед
сегодня, 11:08
Школа 42 разве не на 23 микрорайоне?
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Леликов Сергей г. Липецк
49 минут назад
Д/С а не школа.
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Коренная липчанка
сегодня, 11:00
А дорожка около 38 школы и садиком без освещения. Дети по ней ходят со 2 смены в школе. Оень страшно. Освещения не было НИКОГДА!!!!
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Да не может быть
сегодня, 10:48
Не знаю 42 школы на Адм.Макарова. Может кто знает подскажите?
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да
41 минуту назад
Читайте внимательно. Там написано дет. сад 42
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Бабушка
сегодня, 10:47
наконец-то! сколько писали, жаловались в управление на бурьян, дороги, крыс, но все было бесполезно.
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