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«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
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сегодня, 08:37
«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия
Металлические пуговицы, старинные монеты и перстни, извлеченные из земли на охраняемом государством археологическом памятнике, стали главными вещественными доказательствами в уголовном деле против 40-летнего жителя Усманского района.
Обвиняемому инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ — незаконное изъятие археологических предметов и уничтожение археологического слоя в границах выявленного объекта культурного наследия.
Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по версии следствия, мужчина изучил старые карты региона и проконсультировался с другими «черными копателями», после чего выбрал участок в районе улицы Пролетарской в селе Октябрьское как наиболее богатый на находки. Используя металлоискатель он нарушил целостность исторического слоя, обнаружив металлические пуговицы, монеты и перстни, в том числе предметы, относящиеся к выявленному объекту культурного наследия «Участок культурного слоя села Октябрьское XVII–XVIII веков».
В ходе судебных заседаний будут исследованы все материалы дела, включая заключения экспертов о принадлежности найденных предметов к объекту культурного наследия, а также показания свидетелей.
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