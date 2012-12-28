«Черный копатель» предстанет перед судом в Липецкой области за раскопки на объекте культурного наследия

Металлические пуговицы, старинные монеты и перстни, извлеченные из земли на охраняемом государством археологическом памятнике, стали главными вещественными доказательствами в уголовном деле против 40-летнего жителя Усманского района.

Усманский районный суд рассмотрит дело мужчины, который с помощью металлодетектора провел незаконные раскопки культурного слоя XVII–XVIII веков в селе Октябрьское.Обвиняемому инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 243.2 УК РФ — незаконное изъятие археологических предметов и уничтожение археологического слоя в границах выявленного объекта культурного наследия.Как сообщили в объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, по версии следствия, мужчина изучил старые карты региона и проконсультировался с другими «черными копателями», после чего выбрал участок в районе улицы Пролетарской в селе Октябрьское как наиболее богатый на находки. Используя металлоискатель он нарушил целостность исторического слоя, обнаружив металлические пуговицы, монеты и перстни, в том числе предметы, относящиеся к выявленному объекту культурного наследия «Участок культурного слоя села Октябрьское XVII–XVIII веков».В ходе судебных заседаний будут исследованы все материалы дела, включая заключения экспертов о принадлежности найденных предметов к объекту культурного наследия, а также показания свидетелей.